Americký ministr obrany již podepsal rozkaz ke stažení vojáků ze Sýrie | E15.cz

O právu se na INFO.CZ snažíme psát v co možná nejširších souvislostech. Nevynecháváme historii, politiku, mezinárodní i společenské dění. Pojďte si s námi připomenout ty nejzajímavější rozhovory letošního roku, které ve svém jádru určitě nezestárnou. A to i přesto, že olympiáda dávno skončila a v rozebírané kauze došlo k řadě posunů, nebo že se změnila situace na Nejvyšším soudu USA. Tak tedy, co zajímavého říkali Jiří Machourek, Gerhardt Bubník, Radim Seltenreich, Vojen Güttler či Martin Foukal?