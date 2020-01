Nepodmíněný příjem chce otestovat anglické město Hull | E15.cz

Anglické město Hull zřejmě otestuje vyplácení nepodmíněného příjmu. Obyvatelé čtvrtmilionového sídla by dostávali bez ohledu na výši svého výdělku každý týden příspěvek od 50 (1400 korun) do 100 liber (2900 korun). Nápad na experiment získal podporu napříč radními. O plánu informoval server deníku The Guardian.