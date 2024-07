Nově vznikající europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe) se rozšíří o francouzské krajně pravicové Národní sdružení (RN), uvedl v pondělí podle agentury Reuters maďarský vládní mluvčí. Připojení strany Marine Le Penové, která překvapivě neuspěla v předčasných parlamentních volbách ve Francii, znamená pro Babišovu frakci výraznou posilu. Národní sdružení totiž v červnových volbách do Evropského parlamentu (EP) získalo třicet mandátů. Zástupce RN by měl podle serveru Politico Patriotům zároveň šéfovat. K nové frakci se přidá také italská Liga severu Mattea Salviniho. Německá krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) se naopak nepřipojí.