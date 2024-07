Babiš je falešný patriot. Česko táhne na periferii EU

Původně díky silným osobnostem, jako je třeba Pavel Telička, vstoupilo ANO do frakce k liberálům z Renew Europe, mezi jejichž agentu patří mimo jiné i větší evropská integrace. Babiš si tehdy pochvaloval blízkost k francouzskému prezidentovi Emanuelu Macronovi a neustále se chlubil, že mu může kdykoliv zavolat. Snažil se navenek patřit do Západní evropy, protože přesně to chtěl tehdejší elektorát, který mu dal jako první důvěru. Vše ale zhatily Babišovy skandály a podivná aliance s provýchodním Milošem Zemanem, která ho nutila „hrát na všechny strany“.

Postupně touhu spolupracovat s evropskými západními lídry Babiš vyměnil za národovecké tendence a obranu národní suverenity. Otočka nešla udělat z pohledu liberální frakce Renew radikálněji, neboť letos za ANO do Evropského parlamentu kandidovali spíše ti věrní, než v Bruselu vlivní politici. A Babišovi ani nikdo neodporoval.

Jen těžko si lze představit, že by Telička či bývalá velmi vlivná europoslankyně Dita Charanzová s takovým plánem souhlasili a chtěli se ho pod svými jmény aktivně účastnit. Z rozjetého vlaku směrem k národoveckým hnutím tito proevropští politici stihli ke svému vlastnímu dobru vyskočit včas. S ANO už nechce nic mít ani symbolicky společného eurokomisařka Eva Jourová, která svůj konec ve straně oznámila těsně před ustanovením nové evropské komise.

Babišova strana paradoxně pro Česko vygenerovala talentované a vlivné bruselské politiky, aby toto dědictví cynicky odhodila a už se k němu nehlásila. Vydobyté pozice se vyměnily za koalici s Viktorem Orbánem, který ale převážně sleduje své vlastní zájmy a hodlá kvůli nim EU pravidelně vydírat. Invazi na Ukrajině bere Orbán jen jako příležitost pro svou vlastní agendu a je mu jedno, že by případná prohra mohla destabilizovat Evropu včetně Česka.

“Máme tři hlavní priority, které sdílíme a které nás sjednocují, což je obrana suverenity, boj s nelegální migrací a Green Deal,” prohlásil Andrej Babiš po podepsání takzvaného vlastnického manifestu. Přesně na těchto tématech chce shánět hlasy v blížícího se volbách do Poslanecké sněmovny, protože data jeho týmu ukazují, že tak může vysávat elektorát protestním a antisystémovým stranám jako SPD. Green Deal přitom Babiš pomáhal v Evropě schválit a teď se snaží vše ostrou rétorikou zamaskovat, stejně jako zapřít své bývalé bruselské spojence.

Babiš je měňavec, kterému nezáleží na kontinuitě, závazcích či ideologii. Jeho ANO začínalo jako protikorupční hnutí se středopravým zaměřením na podnikatele. Po vstupu do vlády s ČSSD se vychýlilo k levici a teď zase k národoveckým proudům. Stále více se ukazuje, že každá strategie přestává být pro Babiše tabu, pokud ho ještě chvíli udrží u moci, a to bez ohledu, zda Česko katapultuje na evropskou periferii. Pokud by byl Babiš skutečný patriot pro Evropu, od Orbána by se naopak distancoval.