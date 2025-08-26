Balíčky příbuzným do USA komplikuje clo. Evropské pošty pozastavují zásilky malé hodnoty
Švýcarská pošta od úterý kvůli novým clům dočasně pozastavuje přijímání balíků do Spojených států. Informovala o tom agentura Reuters. Stejný krok dnes oznámila Australská pošta v návaznosti na to, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa zrušila celní předpisy, které umožňovaly bezcelní dovoz balíků s nízkou hodnotou. Již minulý týden pozastavení přijímání balíků oznámila řada podniků v Evropě včetně České pošty, Deutsche Post a francouzské La Poste.
„Švýcarská pošta pracuje na řešeních, která zajistí, aby zásilky mohly být co nejdříve znovu odesílány“ uvedla pošta v Bernu v prohlášení s tím, že nové předpisy USA mají dopad na poštovní služby po celém světě.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý měsíc oznámila, že od 29. srpna pozastaví globální výjimku, takzvanou de minimis, která umožňuje minimální administrativní zátěž pro mezinárodní zásilky v hodnotě do 800 dolarů.
Francouzská La Poste v pátek uvedla, že nadále bude přepravovat pouze dárkové zásilky mezi jednotlivci v hodnotě nižší než 100 dolarů.
Neposílá ani Česká pošta
Česká pošta v pátek zastavila přijímání balíků do USA. Nadále je možné posílat jen zásilky obsahující výhradně písemná sdělení a mezi fyzickými osobami zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 dolarů. Podle České pošty americká strana dosud nevymezila zásadní otázky a postupy, zejména v oblasti výběru celních poplatků, specifikace shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce s americkými celními orgány.
Hranice 100 dolarů platí také pro poštu z Německa. „Velká část balíků soukromých zákazníků je beztak pod hranicí 100 dolarů, proto jsou soukromí zákazníci tímto nařízením poměrně málo zasaženi,“ uvedl mluvčí DHL. Zároveň zdůraznil, že omezení bude platit pouze na přechodnou dobu. Jak dlouhá bude, ale není jasné.
Podobné kroky již dříve učinily poštovní společnosti v Rakousku, Dánsku nebo Švédsku, upozornila agentura DPA.