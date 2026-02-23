Silný rok České exportní banky. Uzavřela nové obchody za téměř deset miliard
Vývoz českých strojírenských, energetických nebo zbrojních firem nadále roste. Dokládají to výsledky České exportní banky, které byly v loňském roce vůbec nejlepší za posledních jedenáct let. Státní finanční ústav uzavřel nové obchody za téměř deset miliard korun. Potvrzuje se tak jeho důležitá role v podpoře zahraniční expanze tuzemských podniků.
„V posledních letech jsme změnili způsob, jakým banka funguje i jak přemýšlí o obchodu. Chceme být moderní exportní bankou, která reaguje na potřeby klientů rychleji, flexibilněji a s větším důrazem na konkrétní řešení,“ uvedl šéf představenstva a generální ředitel ČEB Daniel Krumpolc.
Právě loňský rok podle něj ukázal, že transformace banky přináší konkrétní výsledky. „Dlouhodobě se nám také daří snižovat provozní náklady, za posledních deset let klesly o 38 procent,“ upozornil Krumpolc.
Silná čísla a minimalizace rizik
ČEB v roce 2025 financovala investice a exportní aktivity českých firem na řadě zahraničních trhů. Důraz kladla zejména na podporu průmyslu, energetiky, dopravy a investic, které posilují dlouhodobou konkurenceschopnost české ekonomiky.
Mezi významné loňské obchody patří financování společnosti Fermat, tradičního českého výrobce obráběcích strojů. ČEB podpořila investici firmy v USA, která směřuje k rozšíření výrobních a prezentačních kapacit na severoamerickém trhu.
Dalším příkladem dlouhodobé podpory je spolupráce se skupinou Energo-Pro. Projekt navazuje na úspěšné působení skupiny na mezinárodních trzích a přispívá k rozvoji bezemisních zdrojů energie.
Posílení společnosti RegioJet
Novým klientem ČEB se v roce 2025 stala společnost RegioJet. Banka podpořila rozšíření vozového parku tohoto významného dopravce, které umožní jeho další růst na globálních trzích.
„Naším cílem je podporovat českou ekonomiku v tom, aby se posunula do oblastí s vyšší přidanou hodnotou. V souladu s nově schválenou vládní hospodářskou strategií budeme podporovat nejen investice, inovace a rozvoj českých vývozně orientovaných podniků, ale i strategické sektory, kde není komerční nabídka na finančním trhu dostatečná,“ popsal další směřování Krumpolc.
Zbrojní výroba a letectví rostou
Státní bankovní dům dlouhodobě hraje významnou roli v podpoře českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Podle Krumpolce ČEB vyplňuje mezery tam, kde je ochota komerčních finančních ústavů financovat tento strategický segment omezená.
Rostoucí zájem zbrojařů o financování potvrdil na prosincové konferenci Obrana & bezpečnost deníku e15 a týdeníku Reflex šéf úseku obchodu a exportního financování ČEB Miroslav Stříbrný. „Příležitostí neubývá, firmy za námi stále přicházejí,“ uvedl. Banka byla jednou z mála, která tuzemské výrobce zbraní, speciální techniky, střeliva a munice podporovala už od začátku invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022.
ČEB se hodlá zaměřit například na podporu muniček nebo producentů vojenských trhavin, kde je postoj komerčních finančních ústavů stále chladný. Orientuje se i na rychle se rozvíjející technologické firmy, spolupracuje s Asociací leteckého a kosmického průmyslu.
Mimo tradiční odvětví, jako je strojírenství, obrana, energetika nebo doprava, se banka stále více zaměřuje také na obory s růstovým potenciálem, jako jsou informační a komunikační technologie.