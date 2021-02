Belgická vláda rozdala občanům jedovaté roušky | E15.cz

Závadné ústenky

Belgická vláda loni rozdala svým občanům zdarma nejméně pět milionů roušek, které mohou obsahovat jedovaté nanočástice stříbra a oxidu titanu. Uvádí to server Politico. Stát roušky objednal od lucemburské firmy Avrox a od června je prostřednictvím lékáren distribuoval veřejnosti. Belgické ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že roušky sice neohrožují své nositele na životě, neměly by však být dále používány a rozdávány, neboť mohou být škodlivé zdraví v dlouhodobém horizontu.

Podle belgického toxikologa Jana Tytgata vědci zatím nevědí, jaká nebezpečí mohou závadné roušky způsobovat. Není prý ovšem důvod k panice. „Kdyby to bylo vážné, už teď bychom viděli více lidí u lékaře s alergickými reakcemi nebo dýchacími problémy,“ myslí si Tytgat.

Politická krize v Arménii

Arménský premiér Nikol Pašinjan ve čtvrtek obvinil arménské armádní velitele z přípravy vojenského převratu. Vedení armády vyzvalo předsedu vlády k odstoupení. Ten to odmítl a naopak nařídil sesazení náčelníka generálního štábu. V hlavním arménském městě Jerevanu se včera také uskutečnily masové protesty premiérových příznivců a odpůrců, kterých se zúčastnily tisíce lidí. Mezi oběma skupinami došlo k násilnostem a několik lidí bylo zatčeno.

Arménie se od listopadu zmítá v těžké politické krizi. Velká část obyvatelstva viní Pašinjana z odpovědnosti za prohru v nedávné válce s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach a požaduje premiérovu demisi.

Akcie se propadly

Akciové burzy ve Spojených státech včera nenavázaly na středeční růst a výrazně oslabily. Kromě Twitteru se nedařilo velkým technologickým společnostem. Index S&P 500 se snížil o 2,45 procenta a Dow Jones odevzdal 1,75 procenta. Největší pokles ale zaznamenal Nasdaq Composite, který se propadl o více než tři a půl procenta, vůbec nejvíce za poslední čtyři měsíce. Ve ztrátě ve čtvrtek skončily také všechny hlavní benchmarky v západní Evropě. STOXX Europe 600 odepsal 0,27 procenta. Německý DAX ztratil 0,69 procenta. Francouzský CAC 40 oslabil o 0,24 procenta a o 0,11 procenta přišel britský FTSE 100.

Ekologická továrna

Na severu Švédska vzniká unikátní ocelárna H2 Green Steel, upozorňuje CNBC. Nová továrna bude ke svému fungování používat výhradně energie a technologie z obnovitelných zdrojů. Má se dokonce stát největší ekologickou ocelárnou na světě. Ocel by měla začít vyrábět v roce 2024. Stavbu financuje několik významných investorů, například švédský miliardář a zakladatel služby Spotify Daniel Ek nebo investiční společnost Vargas. Projekt zatím stojí asi 2,5 miliardy eur, čili kolem 65,5 miliardy korun.

On 7th anniversary of #Crimea annexation, 🇸🇰 position remains unchanged regarding this serious violation of international law. Full support to political sovereignty and territorial integrity of Ukraine 🇺🇦. #CrimeaIsUkraine.