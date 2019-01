Bezose čeká rozvod, může se stát tím nejdražším v historii | E15.cz

Nejbohatší muž světa, zakladatel Amazonu Jeff Bezos, společně se svou ženou oznámili záměr nechat se rozvést. Jejich rozvod by se podle CNBC mohl stát tím nejdražším v historii. MacKenzie by mohla požadovat polovinu z Bezosova jmění ve celkové výši 137 miliard dolarů (přes tři biliony korun).

Bezosová by se tak v případě tohoto scénáře podle CNBC zařadila mezi deset nejbohatších lidí planety. Zakladatel Amazonu by tak údajně kvůli nákladnému vypořádání musel prodat část akcií své firmy, kterých však drží relativně málo – 16 procent celkového počtu.

Rozvodoví právníci proto upozorňují, že v zájmu samotné MacKenzie by bylo především další zhodnocování rodinného majetku. To by údajně mohl být v případě výprodeje Bezosových akcií problém. „Vyvstal by protiargument, že podíl v Amazonu nemá s nižší majetkovou účastí Bezose takovou hodnotu,“ tvrdí Jeffrey Fisher, který již několik miliardářských rozvodů vypořádal.

Tím v USA dosud nejdražším je podle CNBC odluka Steva a Elaine Wynnových z roku 2010, ve kterém šlo o převod miliardy dolarů.

Server Business Insider však jako ten nejdražší uvádí případ francouzsko-amerického podnikatele a obchodníka s uměním Aleca Wildensteina. Ten se své ženě Jocelyn v rámci rozvodového řízení v roce 1999 zavázal věnovat celkem přes 3,5 miliardy dolarů.