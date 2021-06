Na internetu koluje petice, aby se Jeff Bezos už nevracel z vesmíru na Zem | E15.cz

Kromě Jeffa Bezose to na petičním serveru schytávají i další světoví boháči. Někteří uživatelé, kteří šéfa Amazonu chtějí už navždy nechat ve vesmíru, požadují, aby s ním letěl i majitel automobilky Tesla Elon Musk, či zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg. „Tohle může být naše poslední šance než pomocí 5G mikročipů převezmou kontrolu,“ hlásí mimo jiné popisek celé petice.

Kromě Bezose a jeho bratra bude na palubě ještě dosud neznámý vítěz speciální aukce, do které se zapojilo přes šest tisíc lidí z více než 143 zemí světa. Ten nakonec za možnost letět s nejbohatším člověkem planety do vesmíru zaplatil astronomických 28 milionů dolarů, tedy asi 587 milionů korun. Vydražená částka má být věnována nadaci Blue Origin - Club for the Future, která pomáhá především v přírodovědných a technických oborech.

Podle agentury Reuters bude počin Jeffa Bezose startem nové éry v komerčních letech do vesmíru. Televize ABC News uvedla, že let potrvá asi půl hodiny. Půjde o takzvanou suborbitální misi, při níž se loď dostane „na okraj vesmíru“. Tam si budou moci pasažéři chvíli užívat výhled a stav beztíže, než se jejich modul vrátí zpět na Zemi.

V tom, kdo se jako první dostane do vesmíru, však Bezos soupeří s dalšími miliardáři. Jedním z nich je i Richard Branson. Britský podnikatel se chce 4. července připojit k možnému zkušebnímu letu na hranici vesmíru na palubě lodi VSS Unity své společnosti Virgin Galactic, uvedl informovaný zdroj.

Cestování do vesmíru by se mohlo za poměrně krátkou dobu stát běžnou součástí turistiky. Banka UBS odhaduje, že by do roku 2030 mohla roční hodnota trhu s turistickými lety do vesmíru činit tři miliardy dolarů. Podle studie agentury Reuters z roku 2018 by cestující mohli v budoucnu za cestu do vesmíru zaplatit zhruba 200 tisíc dolarů, tedy asi 4,2 milionu korun.

Kdo je Jeff Bezos a jaký má pracovní program?