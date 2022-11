Biden a Trump burcují voliče, Meta tento týden plánuje podle WSJ zahájit velké propouštění | E15.cz

✅ V USA vrcholí kampaň před kongresovými volbami

Současný americký prezident Joe Biden i jeho předchůdce v Bílém domě Donald Trump se v neděli na poslední chvíli snažili získat hlasy voličů před úterními volbami do Kongresu. Biden na univerzitě ve státě New York hovořil ke studentům, vyzdvihl sílu a možnosti jejich generace. Trump na Floridě varoval před „sílící tyranií levice“ a přiživoval debatu o své možné opětovné kandidatuře do úřadu v roce 2024.

„Pokud půjdete všichni k volbám, demokracie bude zachráněna. To není vtip,“ řekl Biden studentům Sarah Lawrence College. „Pro vaši generaci je to chvíle, aby ji (demokracii) bránila, chránila a zvolila si ji,“ dodal demokratický prezident, který si pro své vystoupení vybral půdu, jež historicky podporovala Demokratickou stranu.

„Demokraté chtějí z Ameriky udělat komunistickou Kubu nebo socialistickou Venezuelu,“ tvrdil mezitím Trump na Floridě podle BBC. Obracel se přitom i k hispánským voličům s tím, že je pro ně republikánská náruč otevřená.

✅ Ukrajinské síly zničily velitelské stanoviště dronů

Ozbrojené síly Ukrajiny na jihu země za poslední den údajně zneškodnily velitelské stanoviště bezpilotních letounů, tři jednotky obrněných vozidel a tři muniční sklady okupantů v okolí měst Beryslav a Cherson. Uvedlo to jižní velitelství ukrajinské armády.

Rusko obviňuje Kyjev z toho, že jeho síly ostřelovaly z raketometů HIMARS Kachovskou vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny a zasáhly stavidlo přehrady. Už delší dobu přitom panují obavy, že by Moskva mohla nechat přehradu odpálit a obvinit z toho Kyjev. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že zničení přehrady by mohlo vést k zatopení více než osmdesáti obcí včetně města Cherson.

✅ Společnost Meta plánuje historické propouštění, tvrdí WSJ

Americká firma Meta Platforms, mateřská společnost Facebooku, plánuje tento týden oznámit hromadné propouštění tisíců zaměstnanců, uvedl The Wall Street Journal (WSJ). Oficiální oznámení by podle WSJ mělo přijít ve středu a bylo by prvním velkým propouštěním v osmnáctileté historii společnosti.

Meta měla ke konci září 87 tisíc zaměstnanců. Vedení firmy již začátkem minulého týdne pracovníky vyzvalo, aby zrušili služební cesty, které nejsou nezbytné, píše WSJ s odkazem na interní zdroje ve firmě.

Zisk Mety klesl ve třetím čtvrtletí meziročně o více než polovinu na 4,4 miliardy dolarů, tržby se snížily o čtyři procenta na 27,7 miliardy dolarů. Společnost navíc varovala před růstem nákladů a sdělila, že ztráty v divizi, která má na starosti vývoj virtuálního světa metaverse, se příští rok zrychlí.

✅ Klimatická konference začíná ve stínu války na Ukrajině a energetické krize

V egyptském Šarm aš-Šajchu začíná konference OSN o změnách klimatu COP27. Zúčastní se jí i český premiér Petr Fiala, jenž do Egypta přicestoval v neděli. Světoví státníci, ale také odborníci či zástupci nevládních organizací budou o hrozících rizicích plynoucích z globálního oteplování a nezbytných protiopatřeních jednat až do 18. listopadu.

Vzhledem k situaci ve světě, poznamenané energetickou krizí, válkou na Ukrajině a z toho plynoucím oslabením odhodlání řešit klimatické problémy, se od konference na Sinajském poloostrově neočekávají dalekosáhlé závěry. Dopady změn klimatu jsou přitom podle části expertů stále závažnější. Jedním z ústředních bodů jednání má být posouzení praktické realizace odklonu od používání uhlí. Podle Fialy se Česko chystá přistoupit ke globálnímu závazku snížit do roku 2030 nejméně o třicet procent emise metanu v porovnání s rokem 2020.

Konferenci provázejí obavy, že by egyptský režim mohl sledovat její delegáty a shromážděné informace použít k potlačování opozice a kritických hlasů, píše mimo jiné The Guardian.

