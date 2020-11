Biden prý jmenuje ministrem zahraničí Blinkena. Začíná soud s francouzským exprezidentem | E15.cz

Biden oznámí jména prvních členů vlády

Čerstvě zvolený prezident Spojených států Joe Biden už má částečně jasno o složení kabinetu. S odvoláním na zákulisní zdroje to tvrdí agentura Bloomberg. Biden prý chce jmenovat ministrem zahraničí svého dlouholetého blízkého poradce Antonyho Blinkena. Poradcem pro národní bezpečnost se má stát Jake Sullivan, exspolupracovník Hillary Clintonové. Zkušená diplomatka Linda Thomasová-Greenfieldová zase bude velvyslankyní USA při OSN. Bidenův tým tyto zprávy nekomentoval. Oficiálně má jména nových ministrů zveřejnit v úterý.

Trump se stále nevzdává

Současný šéf Bílého domu Donald Trump se nadále odmítá smířit s volební porážkou. V sobotu požádal o již druhý přepočet hlasů ve státě Georgia. Odvolal se také proti verdiktu soudu, který zamítl jeho žalobu zpochybňující výsledek voleb v Pensylvánii. Jeden z předních Trumpových spojenců – republikánský politik a někdejší guvernér New Jersey Chris Christie – označil prezidentovy snahy za „národní ostudu“ a vyzval Trumpa, aby přijal vítězství Joea Bidena. Ačkoli někteří republikáni svého lídra podporují v napadání výsledku hlasování, počet Trumpových věrných začíná klesat.

Evropské akcie vyrostly třetí týden za sebou

Akciové burzy v západní Evropě mají za sebou třetí růstový týden v řadě. Investory povzbudily zprávy o vakcínách proti koronaviru. V pátek se překvapivě dařilo i těžařským titulům. Index STOXX Europe 600 stoupl za celý týden o 1,15 procenta. Německý DAX posílil o 0,39 procenta. Francouzský CAC 40 zpevnil o 2,18 procenta a britský FTSE 100 je vyšší o 0,55 procenta. Americké trhy se za posledních pět pracovních dnů na směru neshodly. Zatímco Nasdaq Composite vyrostl o 0,22 procenta, indexy Dow Jones a S&P 500 skončily ve ztrátě.

Dolar nejlevnější za dva a půl roku

Na nejnižší hodnotu od dubna 2018 se v noci na dnešek propadl dolar. Naděje, že by se ve Spojených státech už brzy mohlo začít očkovat proti nemoci COVID-19 zřejmě přiměla investory k nákupům rizikovějších měn. Dolarový index se z letošního březnového maxima propadl o 11 procent. Oslabil například vůči novozélandskému dolaru, britské libře a norské koruně.

