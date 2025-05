Bill Gates slibuje, že do roku 2045 věnuje 99 procent majetku své nadaci

Americký miliardář a spoluzakladatel softwarové společnosti Microsoft Bill Gates ve čtvrtek slíbil, že do roku 2045 vloží 99 procent svého zbývajícího majetku do své nadace. Odhadl, že nadace díky tomu bude moci v příštích 20 letech vynaložit na různé projekty dalších zhruba 200 miliard dolarů (asi 4,4 bilionu korun), a to v závislosti na vývoji inflace a finančních trhů, píše server BBC.