Bílý dům podpořil nigerijskou kandidátku na šéfku WTO | E15.cz

Trumpova administrativa podporovala kandidaturu jihokorejské ministryně obchodu Ju Mjong-hi, ta však tento týden z boje o post šéfky WTO odstoupila. Jedinou kandidátkou tak zůstala Okonjová-Iwealová.

Bílý dům v pátek večer vyjádřil její kandidatuře silnou podporu a ocenil její zkušenosti z nigerijského ministerstva financí a ze Světové banky. „Okonjová-Iwealová přináší bohaté znalosti v oblasti ekonomie a mezinárodní diplomacie,“ uvedl Washington.

Nejnovější vývoj podle agentury Reuters ukončuje měsíce nejistoty ohledně vedení WTO, o kterém původně mělo být jasno už loni na podzim. Okonjová-Iwealová byla favoritkou na šéfku WTO, dokud Trumpova administrativa loni v říjnu neoznámila, že prosazuje jihokorejskou kandidátku, upozorňuje server BBC.

Šestašedesátiletá Okonjová-Iwealová má nigerijské a zároveň americké občanství. V Nigérii byla dvakrát ministryní financí a krátce i ministryní zahraničí. Většinu své kariéry nicméně strávila jako ekonomka ve Světové bance, kde dosáhla i druhého nejvyššího postu. Pokud úřad opravdu získá, stane se rovněž prvním generálním ředitelem WTO pocházejícím z Afriky.

Okonjová-Iwealová prosazuje, aby organizace více pomáhala chudým zemím a v budoucnu jim usnadnila přístup k lékařské péči a vakcíně proti koronaviru. Předchozí generální ředitel WTO Robert Azevedo loni na konci srpna odstoupil z rodinných důvodů.

Kandidaturu Okonjové-Iwealové podporuje též Evropská unie:

Good to see strong U.S. support for @NOIweala to lead the @wto.



She is the EU’s candidate of choice.



Let’s now move forward with her appointment so we can give the necessary stability to WTO and start the much-needed reform process. pic.twitter.com/RrqLPSZTWQ