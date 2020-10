WTO bude poprvé v historii šéfovat žena | E15.cz

„Obě ženy ve finále jsou vysoce kvalifikované. Na tom jsme se všichni shodli,“ uvedl mluvčí organizace Keith Rockwell. O místo ředitele WTO usiloval také britský exministr mezinárodního obchodu Liam Fox, keňská politička Amina Mohamedová a bývalý saúdskoarabský ministr hospodářství Muhammad Tuvajdžrí. Vyřazení Liama Foxe je velmi překvapivé, neboť britského konzervativního politika horlivě podporovala americká vláda.

Ze dvou zbývajících kandidátek by vyšší šanci na zvolení teoreticky měla mít Ju Mjong-hi. Třiapadesátiletá jihokorejská ministryně obchodu se pohybuje ve vysoké politice čtvrt století. V minulosti uzavřela velké mezinárodní obchodní dohody s USA, Čínou, Velkou Británií a řadou dalších zemí. Pohlíží se na ni jako na zkušenou odbornici.

„Mohu nabídnout hluboké znalosti a detailní přehled v různých oblastech obchodních dohod,“ řekla ke své nominaci Ju Mjong-hi. Nynější pozici v jihokorejské vládě zastává od března 2019, byla vůbec první ženou, která se do jeho dostala.

Šestašedesátiletá Ngozi Okonjová-Iwealová má nigerijské a zároveň americké občanství. V Nigérii byla dvakrát zastávala ministryní financí a krátce i ministryní zahraničí. Většinu své kariéry nicméně strávila jako ekonomka ve Světové bance, kde dosáhla i druhého nejvyššího postu. Pokud by zvítězila, stala by se rovněž prvním generálním ředitelem WTO pocházejícím z Afriky.

Okonjová-Iwealová prosazuje, aby organizace více pomáhala chudým zemím a v budoucnu jim usnadnila přístup k lékařské péči a vakcíně proti koronaviru. Na rozdíl od své soupeřky nemá tolik zkušeností v obchodní politice.

„Je pravda, že nejsem zasvěcená do vnitřních záležitostí WTO, ale to je výhoda. Potřebujeme někoho, kdo rozumí obchodu a zároveň se bude dívat na věci novýma očima,“ sdělila Okonjová-Iwealová v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

„Je pochopitelné, že vítězka bude mít od prvního dne plné ruce práce,“ přiznal Keith Rockwell. Mluvčí organizace také popřel, že by zvolení nového ředitele WTO bylo jakkoli ovlivněno výsledkem amerických prezidentských voleb. Ty se shodou okolností také rozhodnou na počátku listopadu. „Nemyslím, že domácí politická situace v kterékoli zemi by do toho nějak vstupovala,“ tvrdí Rockwell.

Mechanismus WTO pro řešení mezinárodních obchodních sporů v současné době nefunguje. Blokuje ho kabinet prezidenta Donalda Trumpa, který brání jmenování členů nejvyššího orgánu organizace, jež o sporech rozhoduje. Trump WTO dlouhodobě obviňuje, že jde až příliš na ruku Číně a opakovaně hrozí, že by Spojené státy mohly z organizace vystoupit.

Dosavadní ředitel WTO, brazilský diplomat Roberto Azevêdo, ze své funkce předčasně odstoupil z rodinných důvodů letos v srpnu. Jeho nástupkyně bude muset řešit probíhající obchodní válku mezi dvěma největšími ekonomikami světa, Čínou a Spojenými státy. Zabývat se také bude muset prudkým nárůstem obchodních bariér a odcizováním členských států, které vyvolala koronakrize. Pokud se nepodaří uzavřít dohody o brexitu, bude mít na starosti i hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a Velkou Británií.

Světová obchodní organizace sídlící v Ženevě vznikla v roce 1995. Sdružuje 164 zemí včetně České republiky. Jejím prvotním úkolem je dohlížet na rovnost v rámci otevřeného trhu a odstraňovat obchodní bariéry mezi členskými státy. Její šéf řídí přes šest stovek zaměstnanců a nakládá s rozpočtem 209 milionů dolarů, zhruba 4,8 miliardy korun.