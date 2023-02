BMW investuje do výroby elektromobilů v Mexiku | e15.cz

Automobilka BMW plánuje prodávat do konce roku 2030 více než 50 procent čistě elektrických vozů, s čímž by měla pomoci i nová generace modelů Neue Klasse. Kromě toho ale automobilka také ve velkém investuje do své mezinárodní výrobní sítě. Výrobce rozšíří továrnu v mexickém San Luis Potosí.