Británie chce po brexitu vytvořit až deset bezcelních zón | E15.cz

Britská vláda chce po plánovaném odchodu z Evropské unie vytvořit po celé zemi až deset zvláštních ekonomických zón v přístavech a na letištích. Ty by firmám umožnily dovážet, zpracovávat a reexportovat zboží, aniž by podléhalo britským daňovým a celním pravidlům, informoval zpravodajský server BBC. Guvernér britské centrální banky (BoE) Mark Carney varoval, že by brexit bez dohody, který premiér Boris Johnson nevylučuje, znamenal pro britské hospodářství „okamžitý šok“ a některé firmy by zcela zničil.