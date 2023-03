Britové schválili klíčovou část dohody Londýna s EU | e15.cz

Britská Dolní sněmovna ve středu schválila klíčovou část obchodní dohody o novém pobrexitovém uspořádání pro Severní Irsko, na němž se Londýn dohodl s Evropskou unií už na konci února , a to poměrem 515 ku 29 hlasům. Takzvaná Stormontská brzda (Stormont brake) umožní Severnímu Irsku získat větší kontrolu a zastavit uplatňování unijních právních předpisů, pokud o to požádá třetina zákonodárců v regionálním parlamentu.

Agentura Bloomberg také již dříve označila dnešní dohodu za politický triumf pro britského premiéra Rishiho Sunaka, jenž se od říjnového nástupu do funkce snažil zmírnit napětí ve vztazích s Evropskou unií. Pro Brity je ukončení sporu s Bruselem klíčové. Odblokuje totiž patovou politickou situaci v Severním Irsku, které už od loňského května nemá regionální vládu. Jejímu vytvoření brání tamní Demokratická unionistická strana.

Ta předem ohlásila, že bude hlasovat proti Stormontské brzdě, protože podle ní „zcela neřeší některé problémy“. Kromě nich mechanismus nepodpořili konzervativní euroskeptici ze skupiny ERG a Sunakovi předchůdci Boris Johnson a Liz Trussová.

Brzda umožňuje Británii zabránit tomu, aby se nové zákony EU vztahovaly na zboží v Severním Irsku, pokud o to požádá třetina zákonodárců v zákonodárném sboru provincie. ERG označila toto opatření za „prakticky nepoužitelné“ a Severoirská Demokratická unionistická strana si stěžovala, že se nevztahuje na stávající unijní právo.

Některá média již dříve připomněla, že americký prezident Joe Biden, jenž má irské kořeny, by na jaře rád přijel do Belfastu oslavit výročí Velkopáteční dohody. Svou cestu ovšem podmínil právě urovnáním vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. „Bidenova návštěva může být obrovskou vzpruhou pro severoirský byznys,“ uvedl Stephen Kelly, výkonný ředitel průmyslového svazu Manufacturing Northern Ireland.

Kvůli nesouhlasu s pobrexitovým režimem zavedeným v roce 2021 bojkotuje už řadu měsíců Severoirská Demokratická unionistická strana místní samosprávu. Režim totiž v zásadě vytvořil celní hranici mezi Severním Irskem a zbytkem Británie, aby v souvislosti s britským odchodem z EU nebylo nutné obnovit hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Dohoda má pomoci podnikům a zároveň řešit obavy unionistů, neboť by zmírnila bariéry pro vývoz zboží z Anglie, Walesu a Skotska do Severního Irska, a také by posílila vliv severoirských zákonodárců na podobu obchodního režimu.