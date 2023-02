EU se dohodla s Londýnem. Tahanice o severoirský protokol končí | e15.cz

Británie a Evropská unie dosáhly dohody o obchodních pravidlech v Severním Irsku, čímž by měly skončit vlekoucí se prudké spory o urovnání po brexitu, uvedla britská média. Dohoda, která následuje po setkání britského premiéra Rishiho Sunaka a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, by měla dopomoci k hladkému obchodu mezi Ulsterem a zbytkem Spojeného království.

„S potěšením oznamuji, že jsme nyní učinili rozhodující průlom,“ oznámil novinářům britský premiér. Konstatoval, že dohoda představuje novou kapitolu ve vztazích Spojeného království a EU. Zachová podle něj jemnou rovnováhu na irském ostrově a ukončí nejistotu obyvatel Ulsteru. Podle Leyenové nové uspořádání, nazývané Windsorský rámec, zajistí, že všechny potraviny a léky dostupné jinde v království, budou k mání také v Severním Irsku.

Sunak sdělil, že obě strany dospěly k závěru, že hranice v Irském moři nemá smysl. Jádrem nového uspořádání má být systém zelených a červených pruhů, jenž usnadní obchodní toky. Britské zboží, které by mělo zůstávat v Severním Irsku, bude moci v přístavech používat zelený pruh. To podle BBC minimalizuje byrokracii, na kterou si obchodníci stěžovali. Existující přechodná období, po která nebyly zavedeny určité kontroly a papírování, by měla zůstat už trvale.

Bloomberg dohodu označil za triumf Sunaka, jenž se od říjnového nástupu do funkce snažil zmírnit napětí s EU. Bezprostředně po oznámení úmluvy mírně posílila libra. Šéf vlády v Londýně nicméně připustil, že v rámci dohody bude i nadále hrát v Severním Irsku roli unijní právo. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropský soudní dvůr bude mít i nadále poslední slovo v otázkách jednotného trhu.

Sunak rovněž uvedl, že rámec dostane ve správný čas ke schválení parlament. Euroskeptické poslance se pokusí přimět k podpoře vysvětlováním výhod dohody. Ujednání může být problematické jak pro členy Konzervativní strany, tak pro její partnery v Severním Irsku.

Na průlom už pozitivně reagovali i přestavitelé byznysu. „Dosažení dohody je důležitým krokem k zajištění stability a jistoty, kterou podniky hledaly,“ uvedlo například půmyslové sdružení Northern Ireland Business Brexit Working Group.

Takzvaný severoirský protokol je součástí úmluvy o odchodu Británie ze sedmadvacítky. Jeho podstatou bylo zachování volné hranice mezi dvěma částmi Irska tak, aby se tam opět nevyostřila situace. Ulster proto zůstal součástí vnitřního trhu EU, což značně komplikuje obchodní toky v rámci Británie. Britové protokol proto neuvedli plně v praxi a usilovali o jeho změnu.

Co nás čeká v roce 2023? Levnější byty i propad koruny