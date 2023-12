Brusel uvolnil Maďarsku deset miliard eur (asi 245 miliard korun) z fondů Evropské unie, které zmrazil kvůli pochybám o stavu demokracie a právního státu v zemi. Oznámila to Evropská komise poté, co Maďarsko ve středu v úředním věstníku zveřejnilo další reformy svého soudnictví. Eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders ve středu zároveň prohlásil, že Brusel nebude váhat zasáhnout jakýmkoli způsobem proti Slovensku, pokud by kroky vlády Roberta Fica v oblasti právního státu porušovaly unijní pravidla.