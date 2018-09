Část britských konzervativců požaduje agresivnější vyjednávání s EU | E15.cz

Někdejší britský ministr pro brexit David Davis nyní podle agentury Bloomberg vyjádřil podporu novému návrhu o brexitu, který zveřejnil Institut ekonomických záležitostí (Institute of Economic Affairs). Ten doporučuje připravit „agresivnější“ strategii pro jednání s Evropskou unií a také zahájit obchodní jednání s dalšími státy po celém světě.

Uvádí, že pro odblokování vyjednávání mezi Velkou Británií a unií by zatím pomohlo uzavřít pouze „základní smlouvu“ o volném obchodu s Evropskou unií. Británie by tak měla více času na práci na lepší dohodě s EU během dvouletého přechodného období. To bude následovat po odchodu Velké Británie v roce 2019.

Zprávu zpracoval Shanker Singham, ředitel obchodního oddělení IEA a vlivný poradce konzervativců pro záležitosti brexitu. Návrh je kromě Davise podporován výnamnými konzervativci včetně Jacoba Reese-Mogga, předsedy stranického sdružení European Research Group.

Dokument nazvaný „Plan A+: Creating a Prosperous Post-Brexit U.K.,“ však může přinést další spory v Konzervativní straně mezi rebely a Mayovou. Ta je kritizována za svůj plán na uzavření dohody o vytvoření zóny volného obchodu s Evropskou unií.

Právě kvůli těmto neshodám rezignovali britský ministr pro odchod z Evropské unie David Davis a ministr zahraničí Boris Johnson. Oba věřili, že kroky, které Mayová navrhla, by byly pro Velkou Británii „smrtící“. Namísto toho oba dávali za příklad obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou.

Návrh přišel po neúspěšném neformálním setkání Mayové s nejvyššími státníky zemí Evropské unie. Podle britského tisku šlo dokonce o „ponížení Theresy Mayové“. Kritiky se od britských médií dostalo i přítomnému českému premiérovi Andreji Babišovi.

Britští opoziční labouristé mezitím odhlasovali na konferenci v Liverpoolu usnesení o brexitu, jež zakotvuje prosazování nového referenda jako možnost pro případ, že parlament neschválí finální dohodu s Evropskou unií.

