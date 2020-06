Republikáni si nejsou jistí podporou a šancemi Trumpa | E15.cz

„Trumpovy šance na znovuzvolení klesají v plamenech společně s těmito budovami a hořícími policejními auty,“ řekl časopisu Time v době nejprudších protestů byznysmen, prezidentův příznivec a významný přispěvatel na republikánské kampaně Dan Eberhart.

Ještě na počátku roku měl přitom Trump ke znovuzvolení našlápnuto velmi dobře. Ekomomická situace byla stabilní, demokratické strana rozdělená a procesem impeachmentu se mu podařilo projít bez větší úhony i díky tvrdému postoji vůči Íránu.

Poté však přišel koronavirus a s ním obavy republikánů, zda častá veřejná vystoupení prezidentovi spíše neškodí. Jeho popularita se přesto znovu zvedla. Podle průzkumu agentury Gallup jeho počínání v první půli května schvalovalo 49 procent Američanů, o šest procentních bodů víc než o měsíc dříve.

Trump ztrácí hlasy v důležitých skupinách

Nyní se s napětím čeká, jak na Trumpovu oblibu dopadnou protesty vyvolané zabitím černocha George Floyda, ke kterým zaujal tvrdý postoj. CNN v pondělí zveřejnila ptůzkum, podle něhož prezidentova popularita znovu padá. Zatímco minulý měsíc v tomto šetření jeho práci hodnotilo kladně 45 procent oslovených, nyní je to 38 procent.

Pro znovuzvolení je však pro Trumpa klíčové udržet si podporu určitých skupin a mít na vrch ve státech, které mohou rozhodnout. Je jasné, že svým nynějším důrazem na zákon a pořádek míří především na své tradiční voliče: bělochy s nižším vzděláním, seniory a evangelikály. Je však otázka, jestli mu tato taktika bude stačit.

I v jeho voličských baštách mu totiž v poslední době podpora slábla. Seniorům se nelíbil jeho postoj ke koronaviru, navíc se od něj podle průzkumů postupně odvracejí i bílé méně vzdělané ženy. Šetření také ukazují, že Trump a jeho předpokládaný demokratický rival Joe Biden si vedou nerozhodně v šesti státech, jejichž zisk bude 3. listopadu klíčový pro celkový úspěch.

Republikáni vytvářejí platformy proti Trumpovi

Část republikánů podotýká, že do voleb je ještě daleko a je tak předčasné Trumpovy šance hodnotit. V posledních dnech je ale patrné napětí uvnitř strany, která ani dříve nebyla v podpoře prezidenta zcela jednotná. Někteří republikáni nesouhlasí s jeho kroky, další se bojí ztráty Senátu v nadcházejících volbách.

Exministr zahraničí Colin Powell a někdejší prezidentský kandidát Mitt Romney dávají hlasite najevo, že Trump jejich hlas nedostane. Podle listu The New York Times se stejně hodlá zachovat i někdejší prezident George Bush a možná i jeho bratr Jeb. Ohledně záměrů některých bývalých prominentů pak není jasno, týká se to například někdejších předsedů Sněmovny reprezentatů Johna Boehnera a Paula Ryana.

Příznivci republikánů vytvářejí i platformy, které se proti prezidentovi vymezují, například Lincolnův projekt. Jeho spoluzakladatel Rick Wilson tvrdí, že některé republikánské špičky se v obavě o svou kariéeru dlouho bály říct na Trumpa otevřeně svůj názor. „Nyní jsme dosáhli bodu, kdy intolerance k jeho neschopnosti dosáhla stratosférické úrovně,“ řekl podle britského listu The Guardian.

Souboj amerikanismu a globalismu

Je však otázka, nakolik tyto proudy ovlivní smýšlení řadových voličů. Podle některých názorů je skupina kritiků stále příliš malá. Konzervativní komentárka Tammy Bruceová v pondělí ve vysílání stanice Fox News řekla, že ji postoj republikánského establishmentu vůči Trumpovi nijak nepřekvapuje.

„Je to samozřejmě bažina. Toto je o amerikanismu proti globalismu. O tom, co je dobré pro americkou rodinu nebo pro vládnoucí politickou elitu,“ řekla s tím, že binární volba republikáni versus demokraté zanikla.

Tyto výroky nápadně připomínají Trumpovu rétoriku v minulém klání s Hillary Clintonovou. Není vůbec vyloučené, že mu zajistí zvolení i podruhé.