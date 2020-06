Norilsk: Uniklá ropa z tepelné elektrárny zamořila i další řeky | E15.cz

„Za plovoucími zábranami vidíme velkou koncentraci ropných látek,“ uvedla náměstkyně ministra ochrany životního prostředí v krajské vládě Julija Gumeňuková podle agentury Interfax. „Zábrany jsou v současnosti podle našeho hodnocení neúčinné opatření, aby se zabránilo znečištění vod. Anebo byly zřízeny příliš pozdě, když už hlavní ropná skvrna odtekla,“ dodala.

„Palivo se dostalo i do jezera Pjasino. Je to velkolepé jezero o délce přibližně 70 kilometrů, bohaté na ryby. Nelze si představit, jak nyní zvládne tuto zátěž,“ řekl novinářům gubernátor Krasnojarského kraje Alexandr Uss. Zdůraznil, že teď je hlavní zabránit úniku ropných látek z jezera, vzdáleného asi 20 kilometrů od Norilska, do řeky Pjasina, která z jezera vytéká a ústí do Karského moře.

Z nádrže elektrárny podle vyšetřovatelů 29. května uniklo více než 21 tisíc tun paliva a maziv. Většina, asi 16 tisíc tun, se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja, zbytek se vsákl do půdy. Státní agentura pro rybolov odhadla, že potrvá desítky let, než se řeka vzpamatuje. Prezident Vladimir Putin 3. června schválil vyhlášení stavu nouze, který má uspíšit likvidaci havárie, a v přímém televizním přenosu káral místní hodnostáře, že se o havárii dozvěděli pozdě a nedokázali správně reagovat.

Zaplatit vyčištění oblasti postižené únikem ropného paliva do řeky v polárním městě Norilsk slíbil šéf podniku Norilsk Nickel Vladimir Potanin, který odhadl náklady na deset miliard rublů (3,4 miliardy korun).

Norilsk se 180 tisíc obyvateli leží asi 300 kilometrů za polárním kruhem. Město bylo postaveno okolo podniku Norilsk Nickel, který je předním světovým výrobcem niklu, platiny a palladia.