Zdražování másla zdaleka není tématem pro spotřebitele, média i pro politiky pouze v Česku. V Německu se ceny této potraviny v uplynulých týdnech vyšplhaly do rekordní výše. V Británii vzrostly skokově. Na Slovensku si opozice z mléčného produktu vytvořila zbraň proti vládě Roberta Fica. Rusko musí máslo dovážet a supermarkety v zemi chránit jednotlivé kostky před zloději.

České máslo je v současnosti podle databáze Evropské komise dražší než ve sledovaných sousedních zemích a jeho ceny podle údajů Českého statistického úřadu z poloviny listopadu meziročně vzrostly zhruba o třetinu. V některých státech však toto zboží v posledních měsících zdražovalo ještě rychleji než v České republice. Kupříkladu v Polsku stoupla za poslední rok cena kilogramu másla z 4,9 eura na 7,6 eura.

Na Slovensku máslo před rokem stálo podobně jako u nás, po zdražování v obou zemích je však nyní o něco levnější. Opoziční politik a lídr hnutí Slovensko Igor Matovič i tak kritizoval premiéra Roberta Fica i prezidenta Petera Pellegriniho za vývoj cen potravin v zemi. A minulý měsíc se vydal do Paříže, aby se podíval na ceny mléčného tuku v tamních supermarketech.

Máslo zákazníci snadno srovnávají

„Jak je možné, že v centru Paříže si bez problémů můžete koupit máslo výrazně levněji než na Slovensku? Nebo pokud máte obrovské štěstí, tak za takovou cenu jako na Slovensku v nějaké velké akci,“ ptal se Matovič ve videu. Odborníci tvrdí, že za vysokými slovenskými cenami stojí řada faktorů.

Jde především o klesající obsah tuku v kravském mléce v důsledku chovatelství, zaměřeného na dojivost, velkou poptávku spotřebitelů, přirážky řetězců a stoupající náklady producentů. „Vysoké ceny energií a rostoucí mzdy přímo ovlivňují finální cenu másla,“ uvedla Potravinářská komora Slovenska. Totožné důvody přitom uvádějí i čeští potravináři a přidávají také rozšiřování nemoci modrého jazyka, kvůli které krávy méně dojí.

Aktualizováno Severokorejci ve válce na Ukrajině: Moskva testuje Západ. Čeká se společný útok v Kurské oblasti Zahraniční

Důvody rekordních cen másla řeší v poslední době také Němci, kteří se pozastavují nad tím, že celková inflace klesá, ale z mléčného výrobku se přesto stává luxusní zboží. Němečtí mlékaři poukazují na to, že obsah tuku v mléce obvykle sezonně kolísá, ale letos je pod normálem setrvale už od února.

Na jaře by mohl mlékárenský produkt zlevnit

Eva Stüberová z Institutu pro výzkum maloobchodu v Kolíně nad Rýnem uvádí, že spotřebitelé reagují na ceny másla tak citlivě, protože u málokterých potravin je tak snadné srovnání s konkurencí a v čase. Obchody si podle ní proto musejí dávat dobrý pozor na to, za kolik se snaží toto zboží prodat. „Pokud je to drahé, pak je i další nabídka často vnímána jako drahá,“ řekla podle webu Tagesschau.

Máselná drahota panuje i za hranicemi Evropské unie. V Británii podle aktuálních údajů magazínu The Grocer máslo zdražilo přibližně o pětinu jen za poslední měsíc. „Nízké zásoby mléka a smetany v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek vedly k prudkému nárůstu velkoobchodních cen másla, které jsou v současnosti o šedesát procent vyšší než před rokem. Ceny by se měly začít vyrovnávat na jaře, kdy budou větší dodávky mléka,“ věří podle webu The Mirror ekonom Harvir Dhillon z British Retail Consortium, které reprezentuje obchodní řetězce.

Zdražování másla se v poslední době stalo problémem i pro ruskou vládu. Ceny tohoto produktu podle Rosstatu od ledna do listopadu vyskočily o více než čtvrtinu. Kilogram mléčného produktu se prodává v průměru za tisíc rublů, čtvrtinka tedy vyjde zhruba na šedesát korun. Rusové si navíc stěžují, že v některých městech je situace horší, než uvádějí oficiální statistiky.

Máslo pro Rusko z Turecka a Spojených arabských emirátů

Také národní svaz mlékařů Sojuzmoloko tvrdí, že za růstem cen jsou vyšší produkční náklady v kombinaci se stoupající poptávkou po některých mléčných výrobcích. „Zmrzlina a sýr jsou některými z důvodů, proč je trh s máslem a smetanou napjatý. Segmenty, které spotřebovávají tyto produkty, výrazně vzrostly a to všechno jsou faktory, jež vytvářejí další poptávku po smetaně,“ citoval The Moscow Times šéfa Sojuzmoloka Arťoma Belova. Ruské supermarkety se už v důsledku vysokých cen potýkají s krádežemi a umísťují jednotlivá balení másla do speciálních plastových boxů.

Aktualizováno Podmořské kabely v Baltu poškozeny: Co to v praxi znamená a je za sabotáží Rusko? Zahraniční

Země přibližně čtvrtinu tohoto produktu dováží, a to především z Běloruska. Vypadl jí však dovoz z Jižní Ameriky a nyní se máslo snaží zajistit jinde. Zatím nakoupila dvacet tisíc tun v Turecku a importuje ho i ze Spojených arabských emirátů. Údajně se chystá dovoz i z Íránu, Indie a ze středoasijských států. Ukrajinská média počátkem listopadu informovala o videu na sociálních sítích, ve kterém si Ruska v emirátech stěžuje na přítomnost ukrajinského másla na místním trhu. Naznačila, že produkt tohoto původu tak může končit i v Rusku. Moskva však tyto spekulace ostře vyvracela.

Nejde přitom o první zboží, které se v Rusku řeší v souvislosti s rostoucí inflací. Například ceny brambor vyskočily o více než polovinu. Loni se symbolem drahoty stala vejce, což přimělo prezidenta Vladimira Putina, aby se v televizi omlouval za vysoké ceny základních potravin. Rusové by si ale podle zahraničních odborníků měli uvědomit, že potíže posiluje agrese země na Ukrajině. Inflaci podle nich z velké míry způsobuje kombinace výpadků v tradičních dodavatelských řetězcích, západních sankcí, slabého rublu a nedostatku pracovníků v zemědělství, jelikož je vysává armáda a válečný průmysl.