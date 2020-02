Chřadnoucí autosalon mají spasit Hamburk nebo Berlín | E15.cz

Skoro sedmdesát let probíhal německý automobilový veletrh, největší výstavní událost v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem. Autosalon ve Frankfurtu se stal ikonou fanoušků aut a motorů vůbec. S tím je konec. Hlavní pořadatel akce Svaz německého automobilového průmyslu (VDA) se po loňském neúspěchu rozhodl přesunout prestižní veletrh do jiného města. Ve hře o pořadatelství jsou tři velké metropole – Mnichov, Hamburk a Berlín. Ze hry už vypadly Hannover, Stuttgart a Kolín nad Rýnem.

Skoro sedmdesát let probíhal německý automobilový veletrh, největší výstavní událost v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem. Autosalon ve Frankfurtu se stal ikonou fanoušků aut a motorů vůbec. S tím je konec. Hlavní pořadatel akce Svaz německého automobilového průmyslu (VDA) se po loňském neúspěchu rozhodl přesunout prestižní veletrh do jiného města. Ve hře o pořadatelství jsou tři velké metropole – Mnichov, Hamburk a Berlín. Ze hry už vypadly Hannover, Stuttgart a Kolín nad Rýnem.

Podle zákulisních informací jsou mírnými favority Hamburk a Berlín, a to především protože nabízejí výstavní prostory v centru města. Bavorský Mnichov, který se na seznam kandidátů dostal pro mnohé dost překvapivě, disponuje sice velkými plochami v Olympijském parku a na tradičním výstavišti, ani jeden z těchto areálů však není v centru města. Svaz německého automobilového průmyslu přitom právě výstavu v centru města považuje za základní prvek chystané změny. Jde mu o to, aby se akce odehrávala blíže připravil lidem, což podle kritiků právě Mnichov nesplňuje.

VDA se odhodlal k přesunu autosalonu z Frankfurtu nad Mohanem poté, co loni radikálně klesla návštěvnost této události, kterou ovlivnily i demonstrace bojovníků za ochranu klimatu. Zatímco v roce 2017 navštívilo veletrh přes 800 tisíc lidí, loni to bylo jen půl milionu návštěvníků. Pokles zapříčinila i neúčast řady velkých značek jako Volvo, Citroën, Peugeot, Toyota, Alfa Romeo, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Aston Martin nebo Rolls-Royce. Jmenované automobilky mění prezentační strategii a autosalony jim už nepřijdou pro propagaci značky klíčové.

To se zřejmě bude týkat i letošního autosalonu v Paříži, který se doposud pravidelně každý druhý rok s Frankfurtem v pořádání největšího evropského autosalonu střídal. Loni se ve Frankfurtu prezentovalo na 800 vystavovatelů a to byl proti předchozímu ročníku pokles o dvacet procent.

Od přesunu automobilové výstavy do jiného německého města, o němž se rozhodne v nejbližších týdnech, si VDA neslibuje jen zvýšený zájem diváků, ale počítá i s novou koncepcí akce. Ta by už napříště neměla být tolik zaměřena na představování nových modelů aut, jak bylo zvykem v posledních desetiletích, ale měla by se věnovat novým trendům v dopravě. Především však komplexním konceptům udržitelnosti osobní a veřejné dopravy v době, kdy se evropské státy zavázaly k radikálnímu poklesu uhlíkové stopy. Už vloni se o něco podobného ve Frankfurtu pokoušeli – hlavním diváckým tahákem byly levnější modely elektrovozů. Chystaná proměna pojetí autosalonu by ale měla být radikálnější.