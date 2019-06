Čína a Spojené státy obnoví obchodní jednání, Washington další cla nezavede | E15.cz

Celní válka mezi USA a Čínou se naplno rozhořela loni v březnu, kvůli sporu trpí světová ekonomika i finanční trhy. Společné rozhovory, jejichž výsledkem měla být obchodní dohoda, ztroskotaly v květnu. Nyní by v nich zástupci obou zemí mohli pokročit.

Trump po setkání konaném na okraj summitu největších ekonomik G20 v Ósace uvedl, že zatím nehodlá zavádět další cla na čínské zboží, jak dosud plánoval. Šlo by o zboží, jehož roční dovoz do USA přesahuje 300 miliard dolarů (6,8 bilionu korun). Podle čínské státní agentury Nová Čína se prezidenti dohodli na "obnovení obchodních rozhovorů mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemného respektu".

Washington viní Čínu z řady nekalých obchodních praktik, které podle něj poškozují americké podniky. "Návrat k jednání je dobrou zprávou pro podnikatelkou komunitu," uvedl Jacob Parker z americko-čínské obchodní rady USCBC. "Nyní začíná tvrdá práce na hledání konsenzu v nejobtížnějších otázkách," dodal.

V rámci obchodní války už Washington zavedl cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje zhruba 250 miliard dolarů. Čína odpověděla odvetnými cly na dovoz z USA v roční hodnotě 110 miliard dolarů. Pokud by Spojené státy zavedly i další cla, jak Trump zvažoval, byl by clem zatížen prakticky celý dovoz z Číny do USA.

"Ačkoliv je obnovení obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou vítáno, už zavedená cla světovou ekonomiku brzdí. Nevyřešené záležitosti s sebou do budoucna nesou vysokou míru nejistoty," uvedla šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová po skončení summitu G20.

Oba prezidenti vyjadřovali optimistická očekávání už při příchodu na dnešní jednání. Před jeho začátkem čínský prezident řekl, že dává přednost dialogu před konfrontací. Trump dal pak najevo, že pokud uzavře s Pekingem "spravedlivou" dohodu, půjde o historický úspěch.

"Diskutovali jsme o řadě věcí, jsme zpátky na správné cestě a uvidíme, co se stane dál," řekl Trump po setkání, které trvalo zhruba 80 minut.