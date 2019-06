Německé akcie míří za nejlepším červnovým výsledkem za 16 let | E15.cz

Červen dlouho nevypadal pro hlavní německý akciový index DAX tak dobře, jako letos. Od začátku měsíce index posílil o pět procent, jindy přitom bývají obchody na začátku léta slabé. Pokud by DAX vydržel na aktuální hodnotě do konce měsíce, zaznamenal by nejlepší červen od roku 2003.