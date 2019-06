Trumpova posedlost cly dráždí republikány | E15.cz

Americký prezident Donald Trump rozjíždí kampaň za své znovuzvolení v příštím roce a nepochybně se v ní bude chtít blýsknout jako ochránce země před vnějšími hrozbami. Stále více se přitom ukazuje, že prosazování zahraničních cílů neváhá použít obchodní nátlak, zejména pohrůžky dovozními cly. S řadou zemí, hlavně s Čínou, už rozpoutal obchodní válku. Kvůli svému počínání se začíná dostávat do sporů i doma. Část republikánů se obává, že jeho protekcionistické kroky a zatahování obchodních praktik do bezpečnostních záležitostí budou mít negativní dopad i na americkou ekonomiku.

Trump, jenž se sám pyšní přezdívkou Tariff Man, podle všeho cla považuje za univerzální nástroj, kterým lze snadno přimět k pokoře nepřítele i spojence. „Bez cel budeme zajatci každé země, což jsme po mnoho let byli,“ tvrdí například. Nedávný spor o kontrolu imigrace z Mexika, kterému šéf Bílého domu rovněž pohrozil postupným zaváděním cel na veškeré zboží, však vyvolal u republikánů poměrně silný odpor.

Prezident totiž dosud svou oblíbenou zbraň používal k prosazování obchodních cílů, nyní ale překročil tuto hranici a nasadil ji ve zcela nesouvisející oblasti. „Obchodní politika a hraniční bezpečnost jsou dvě rozdílné záležitosti,“ podotkl v prohlášení republikánský šéf senátního finančního výboru Chuck Grassley. Zejména republikánští zákonodárci z voličsky nestabilních oblastí se zalekli, že důsledky sporu finančně pocítí nejen mexická vláda, ale i američtí spotřebitelé.

Nejde však pouze o Mexiko. Nervozitu u některých republikánů vyvolávají i dopady pří USA s Čínou. Americký ministr zemědělství Sonny Perdue tento týden připustil, že obětí války jsou farmáři. „Řekl jsem prezidentovi – a prezident to chápe – že vlastenectvím účty zaplatit nemůžete,“ uvedl pro CNN. Je skeptický k tvrzení, že obchodní dohoda je na spadnutí a mohla by být dořešena už na začínajícím summitu G20. Doufá však v její uzavření do konce roku. Obchodní válkaAutor: E15

Na republikánské politiky navíc mají značný vliv přední byznysmeni. Část z nich otevřeně prohlašuje, že Trump svými obchodními kroky dlouhodobě vytváří nejistotu a vyvolává odvetná opatření, což ohrožuje americkou prosperitu. Byznys přitom některé dosavadní Trumpovy kroky vítal – především daňovou reformu a odmítavý přístup k ekologickým regulacím. Kvůli prezidentově celní mánii ale hrozí, že se štědré dary na kampaň mohou přelít k demokratům.