Čína podá u WTO stížnost proti evropským clům na dovoz elektromobilů

Minulý týden čínské ministerstvo potvrdilo návštěvu delegace z EU za účelem jednání o možném řešení sporu o vyrovnávací cla a subvence. V případě, že by se obě strany shodly na smírném řešení, mohla by Evropská komise od cel upustit i dříve než za pět let.

Čína už dříve pohrozila odvetou proti těm evropským firmám, které na čínský trh vyvážejí mléčné výrobky nebo produkty z vepřového masa. Od 11. října navíc uvalila clo 30,6 až 39 procent na dovoz evropské brandy, což se dotýká zejména francouzských producentů. Brusel tyto kroky odsoudil jako neoprávněné.

Evropská unie uplatňuje při dovozu automobilů standardní desetiprocentní clo. Spolu s vyrovnávacím clem tak celkový dovozní poplatek na některé bateriové elektromobily z Číny přesahuje 45 procent.

Dodatečné clo, které Evropská komise zavedla, se liší podle výrobce. Například dovoz elektromobilů od čínské firmy BYD je zatížen clem 17 procent. Clo 18,8 procenta platí na elektromobily od firmy Geely a 35,3 procenta na auta, která vyváží čínský státní podnik SAIC. Při započtení standardního cla tak v posledním případě dovozní poplatek činí 45,3 procenta. Geely prodává například značky Polestar nebo Volvo, zatímco SAIC vlastní původně britskou značku MG, která patří k nejprodávanějším elektromobilům v Evropě.

Komise už dříve uvedla, že nejvyšším clem zatíží ty automobilky, které s ní nespolupracovaly při vyšetřování dopadů subvencí poskytnutých čínskou vládou.

Na ostatní výrobce elektromobilů v Číně, včetně těch západních, jako je Volkswagen a BMW, se vztahuje clo 20,7 procenta. Na elektromobily americké značky Tesla vyrobené v Číně zavedla komise clo 7,8 procenta. U tohoto poplatku Evropská komise uvádí, že k němu dospěla na základě „individuální kalkulace“.

Evropská komise, která jménem 27 členských zemí EU řídí obchodní spory, poukazuje na výrazný nárůst dovozu elektromobilů z Číny do EU. Zatímco v roce 2020 podíl elektrických aut vyrobených v Číně dosahoval na unijním trhu elektromobilů 3,9 procenta, do září 2023 se dostal na 25 procent. Komise tvrdí, že je to částečně výsledek nečestných subvencí, které automobilkám poskytuje čínská vláda. Peking takové tvrzení odmítá a poukazuje na technologický pokrok v Číně.

Zavedená cla vadí zejména německým automobilkám, pro které je Čína důležitým trhem. Manažeři těchto automobilek se obávají, že spor o cla bude mít negativní dopady na odbyt jejich aut v Číně.