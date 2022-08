Číně se daří. Její export stoupl v červenci skoro o pětinu, překonal tak očekávání | E15.cz

Export z Číny se v červenci meziročně zvýšil o 18 procent bezmála na 333 miliard dolarů (zhruba osm bilionů Kč) po červnovém nárůstu o 17,9 procenta. Oznámil to dnes čínský celní úřad. Je to výraznější nárůst, než se očekávalo. Vývoj překonal obavy, že obchod nepříznivě ovlivní slábnoucí světová poptávka. Znamená to i vzpruhu pro čínskou ekonomiku, kterou oslabují přísná protipandemická opatření a pokles trhu s nemovitostmi.