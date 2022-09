Členské státy volají po cenovém stropu plynu, Čína ekonomicky zaostává za zbytkem Asie | E15.cz

✅ Třináct států chce cenový strop plynu

Tento pátek by měly být představeny a potvrzeny kroky, které Evropská unie učiní ve jménu boje proti vysokým cenám energií a rostoucí inflací. 13 členských států, jako Itálie, Španělsko nebo Rumunsko, nyní tlačí na Evropskou komisi, aby se mezi opatřeními objevil i cenový strop veškerého dovezeného plynu na území EU, uvádí server Politico. Původně se přitom mluvilo pouze o cenovém stropu na ruský plyn, od tohoto záměru se ovšem opustilo kvůli obávám z toho, že by Rusko přerušilo veškeré dodávky. Proto stropu je například Maďarsko nebo Nizozemsko.

✅ Čína poprvé za 30 let zaostává v růstu ekonomiky za zbytkem Asie

Nic neroste do nebe, ani čínský HDP. Podle nové predikce Světové banky by tento rok měl růst čínský HDP pouze o 2,8 procenta, ještě na jaře přitom ekonomická organizace odhadovala růst mezi 4 až 5 procenty. Nicméně politika nulového covidu, tedy přísné vládní restrikce v případě rozšíření nákazy covidu-19, a pád realitního trhu, jehož podíl na celkové ekonomické aktivitě Číny je 30 procent, zkrátka výhled dramaticky snížily. Zbytek Asie, bez Číny, by dle Světové banky měl růst tempem přes 5 procent, ve prospěch zemí jako Indonésie hrají i vysoké ceny komodit. Informuje o tom list Financial Times.

✅ Americké akcie klesly kvůli přetrvávajícím obavám z přísné měnové politiky

Americké akcie dnes opět oslabily, investoři mají nadále obavy ohledně agresivního zpřísňování měnové politiky ve Spojených státech a jeho dopadů na ekonomiku. Dow Jonesův index dnes ztratil 1,11 procenta a uzavřel na 29.260,81 bodu. Širší index S&P 500 se propadl o 1,02 procenta na 3655,07 bodu a index Nasdaq Composite klesl o 0,60 procenta na 10.802,92 bodu.

Americká centrální banka (Fed) minulý týden na svém zasedání potřetí za sebou zvýšila úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Základní úrok Fedu tak stoupl do rozpětí tři až 3,25 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za 14 let. Fed navíc signalizoval, že hodlá ve zvyšování úroků pokračovat a že se zahájením jejich snižování počítá až v roce 2024.

✅ Hlavní index ruských akcií klesl nejníže od začátku invaze na Ukrajinu

Ruské akcie po zahájení dnešního obchodování prudce klesly, hlavní index odepisoval až deset procent. Nacházel se tak nejníže od únorového zahájení invaze ruských vojsk na Ukrajinu. K propadu cen podle analytiků přispívá napětí v mnoha ruských regionech kvůli částečné mobilizaci.

