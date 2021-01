Dubaj se připravuje na světové Expo | E15.cz

V důsledku pandemie koronaviru byla světová výstava Expo 2020 v Dubaji přesunuta na letošek. Zatím se počítá s tím, že proběhne od 1. října 2020 do 31.března 2021. Odložená událost nabízí i nové paralely. V příštím roce Spojené arabské emiráty zároveň oslaví padesát let od svého vzniku.

Expo se bude konat v regionu Blízkého východu poprvé. Otevřeno má mít každý den včetně víkendů. Jak uvádí pořadatelé na webu, lístky na původní termín v roce 2020 byly stornovány a těm, kteří je už zaplatili, navráceny peníze. Na nový termín je třeba si vstupenky pořídit znovu. Zatím ovšem jejich prodej zahájen není.

Celkem organizátoři předpokládají 25 milionů návštěvníků. Svou účast doposud přislíbilo zhruba 190 národů včetně Česka. Dubai pro lepší dopravní obslužnost staví nové linky metra v okolí výstaviště. Jde o investici tří miliard dolarů, tedy přes 60 miliard korun.

Prostory Expa zaujmou plochu 4,4 kilometrů čtverečních, což je zhruba dvojnásobek rozlohy Monaka či chcete-li přes 600 fotbalových hřišť. Dle propočtů by akci mělo denně navštívit okolo 110 tisíc lidí, o víkendech pak kolem 135 tisíc za den. Většina prostor a zařízení má být následně i po skončení výstavy využívána na podporu technologií a inovací. Organizátoři s tím počítali už při plánování, aby se vyhnuli některým nešťastným případům z minulosti. Například minulé Expo před pěti lety v Miláně provázely kontroverze a kritika ohledně korupce a vyhazování veřejných peněz.

„Když se podíváme po městě a na obchodní centra, tak se lidé už začínají cítit příjemněji a chodí ven,“ uvedl Manal Al Bayat z organizačního týmu Expa, které má přispět také k diverzifikaci ekonomiky a posílení pozice Dubaje jako světového finančního a technologického centra.

Samozřejmě jisté není nic, velkolepé mělo být i Expo 2020, uvidí se, zda a jaké bude Expo 2021.

Země možností Spojené arabské emiráty (SAE) jsou federální konstituční monarchie, vznikly 2.prosince 1971. Aktuálně zde žije zhruba deset milionů lidí (přes 200 národností). Domácích je něco kolem 11 procent, zbytek tvoří nejvíce Indové, Pákistánci, Bangladéšané či Filipínci). Turistickými centry jsou Abú Dhabí a Dubaj, kde stojí i nejvyšší budova světa, mrakodrap Burdž Chalífa. Minulý rok navštívili dva astronauti Emirátů Mezinárodní vesmírnou stanici. Země také letos vypustila do kosmu průzkumnou sondu Hope (naděje). V SAE jako jedné z prvních zemí na světě začalo také očkování kombinacemi dostupných vakcín.

Rozhovor s generálním komisařem ČR pro Expo v Dubaji, Jiřím Františkem Potužníkem

Jak moc zasáhla koronavirová pandemie Expo, kromě odkladu?

Odložení o rok je pro všechny vystavovatele dodatečná ekonomická zátěž – to se týká i České republiky, která svůj rozpočet na účast na první Všeobecné světové výstavě v arabském světě zvýšila o 25 milionů korun. Ve srovnání s ostatními zeměmi stavícími v Dubaji vlastní pavilon je to sice málo, ale v kontextu hospodářského ochlazení a rostoucího státního dluhu je to částka, která nás zavazuje. Dobrá zpráva je, že na svým závazkům hodlá dostát i drtivá většina našich partnerů, kteří do celkového rozpočtu přesahujícího nyní 300 milionů korun přispívají více než 80 miliony.

Jaké změny budou v českém pavilonu a programu v důsledku přeložení události?

Musíme například posunout světovou premiéru pantomimy Robot Radius z 25. ledna 2021, tedy ze dne stého výročí uvedení Čapkovy R-U.R. v Národním divadle, na podzimní termín. Ale odložení Světové výstavy o rok ji také o deset dní prodloužilo a pracujeme proto na jedenácté rotační expozici, která má být zaměřena na nanotechnologie a zejména jejich využití při boji s viry a dalšími škůdci ohrožujícími lidské zdraví a přírodu. Technologické i expoziční jádro národní expozice, tedy systém S.A.W.E.R. vyrábějící samostatně vodu i ze suchého vzduchu, se nemění.

Kolik subjektů za českou stranu plánujete v pavilonu mít? Můžete vypíchnout pár příkladů?

Celkem jde o sedm desítek firem. Jejich počet ještě není konečný, protože některé projekty zaštítěné jedním subjektem zahrnují další firmy – rád bych dosáhl zhruba stovky. Většina subjektů, kde jsou vedle soukromých podniků i vědecké a vzdělávací instituce, nebo regiony, se bude prezentovat v oblasti energetických, nanotechnologických, vodohospodářských a botanických inovací, ale formy budou rozličné: od interaktivních exponátů po monumentální umělecké díla, od odborných konferencí na Expo v Dubaji po přímou spolupráci s partnery z Abú Dhabí. Na jedné straně tedy bude jako technologický zázrak tvořící oázu v poušti již zmíněný systém S.A.W.E.R., jehož vývoj koordinuje tým ČVUT, na druhé například hravá stěna 3D tiskáren Prusa 3D Farm, která bude návštěvníkům tisknout díly velké prostorové skládačky. Ale budeme mít v expozici i největší skleněnou leštěnou plastiku na světě od Vlastimila Beránka, nebo instalaci designového skla Lasvitu podle Maxima Velčovského.