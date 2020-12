Dubaj, fascinující město plné rekordů | E15.cz

Největší nákupní centrum na světě

V Dubaji se nachází největší nákupní centrum na světě. Jmenuje se The Dubai Mall, otevřeno bylo v listopadu 2008 a přestože od jeho dokončení uplynulo více než deset let, stále se nenašlo obdobné zařízení, které by mohlo ohrozit jeho rekordní status. Dubajské nákupní centrum je také považováno za jednu z nejnavštěvovanějších budov tohoto typu na světě - loni jím prošlo 84 milionů návštěvníků!

Dubai Mall se rozkládá na užitné ploše téměř 113 ha. V tomto prostoru se nachází více než 1200 obchodů, 200 restaurací, třípodlažní kluziště a gigantické akvárium s kapacitou 10 milionů litrů vody (žije v něm asi 400 žraloků a desítky tisíc mořských živočichů). Zajímavé je, že akvárium lze nejen obdivovat z mnoha různých pohledů pomocí tunelů a speciálně připravených průchodů, ale můžete se v něm také potápět. Tuto atrakci mohou vyzkoušet dospělí a děti starší 8 let - ponoření probíhá ve speciální kleci, která umožňuje bezpečný kontakt se žraloky.

Nejvyšší mrakodrap na světě

Nejvyšší mrakodrap na světě zvaný Burj Khalifa je vysoký 828 metrů a za své jméno vděčí šejkovi Khalifovi ibn Zajidovi Al Nahajjanovi. Budova o 163 patrech stála 1,5 miliardy amerických dolarů, do provozu byla uvedena v roce 2010. Její design připravil stejný tým architektů, který pracoval na mrakodrapu New York City 1 World Trade Center. Mrakodrap je korunován štíhlou věží, vycházející z centrální části budovy.

Burj Khalifa má nejen luxusní hotel vyzdobený a navržený samotným Giorgiem Armanim, ale také nejvyšší restauraci na světě - At.mosphere. Během Silvestra v roce 2018 byla fasáda mrakodrapu použita k pořádání rekordní laserové show Light Up. Tato událost byla poté uznána jako největší světelná a zvuková show, která se kdy konala na fasádě jedné budovy.

Největší a nejvyšší „tančící“ fontána na světě

Dubajská fontána je považována za nejrozsáhlejší a nejvyšší „tančící“ fontánu na světě. Nachází se v srdci města, na úpatí mrakodrapu Burj Khalifa, ve spodní části 275 m dlouhého stejnojmenného umělého jezera a pokrývá přibližně 12 hektarů plochy. Instalované trysky jsou schopné střílet vodu do výšky přes 150 m (celkový objem vody vyhozené do vzduchu je přibližně 83 tisíc litrů).

Podobu fontány navrhoval tým designérů odpovědný za známé taneční fontány před hotelem Bellagio v Las Vegas. Dubajská fontána, jejíž stavba stála téměř 220 milionů dolarů, je osvětlena 6600 lampami a 50 barevnými projektory. Všechny koncerty se konají za doprovodu popové, klasické a tradiční arabské hudby.

Jedna „taneční“ fontána ale Dubaji nestačí. 22. října letošního roku se v Dubaji uskutečnila premiéra Palmové fontány, která se nachází v bezprostřední blízkosti promenády The Pointe na Palm Jumeirah, považované za největší umělý ostrov na světě. Objekt, který zabírá 1300 čtverečních metrů, byl postaven přímo v moři a je zajímavé, že z moře je také napájen - voda není filtrována a ve struktuře není samostatná nádrž. Palmová fontána byla inspektory Guinnessovy knihy rekordů oficiálně uznána jako největší fontána na světě.

Největší fotorámeček na světě

Budovu jménem Dubaj Frame prohlásila redakce britského časopisu Guardian za „největší fotorámeček na světě“. Stavba se nachází v parku Zabeel a je vysoká něco přes 150 metrů (široká 95,5 metrů). Dubajský rám byl postaven ze skla, oceli, hliníku a železobetonu, práce na stavbě byly dokončeny v lednu 2018. Rám je nyní jednou z nejznámějších architektonických struktur v Dubaji.

Z kopce, na kterém se nachází Dubaj Frame, můžete obdivovat panorama města: výhled na Perský záliv, starou Dubaj, legendární tržiště Deira a mrakodrapy v centru města. V horní části budovy je také 93 metrů dlouhý skleněný most, ze kterého je dobře vidět okolí města.

Největší krytá sjezdovka na světě

Ski Dubai je jedním z největších krytých ski center na světě. Celková plocha zařízení, které se nachází v Mall of Emirates (jedno z největších nákupních center na světě), přesahuje 22 000 metrů čtverečních. Ukrývá celkem pět sjezdovek různé obtížnosti, k dispozici je dokonce i černá, 400 m dlouhá sjezdovka pro skutečně pokročilé nadšence zimních sportů.

Ve středisku je také sáňkařská dráha, dráha pro snowtubing a kluziště. Turisté tu mohou navštívit ledový sochařský park a farmu Krále tučňáka - roztomilí opeřenci k potěšení návštěvníků procházejí kolem svého panství několikrát denně. Není tedy divu, že Ski Dubai bylo na světových lyžařských cenách 2016 v Rakousku uznáno jako nejlepší kryté lyžařské středisko na světě.

Největší zlatý prsten na světě

Dubaj není jen jedním z nejmodernějších obchodních a finančních center na světě. Stále je to také město, které zůstává věrné svým obchodním tradicím. I dnes jej obklopuje tradiční arabský trh - zvaný souk - prodávající místní koření, látky, šperky a výrobky z drahých kovů. Na Zlatém trhu je ve speciální vitríně vystaven 64kilogramový 21karátový zlatý prsten známý jako Najmat Taiba (hvězda Tajba). Šperk je pokrytý vrstvou 615 krystalů Swarovski, jejichž celková hmotnost přesahuje 5 kg. Je to nepochybně největší a nejpozoruhodnější prsten na světě, což potvrzuje skutečnost, že byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Odborníci odhadují, že hodnota prstenu, který byl vytvořen díky tvrdé práci 55 klenotníků, přesahuje tři miliony dolarů.

Nejvyšší hotel na světě

Téměř 358 metrů vysoký čtyřhvězdičkový Hotel Gevora je v současné době považován za nejvyšší hotel na světě (což opět potvrzuje jeho zápis do Guinnessovy knihy rekordů). Stavba komplexu, který se skládá ze 75 nadzemních a 2 podzemních podlaží, byla dokončena v roce 2018. Zařízení má až 528 pokojů, které se liší velikostí a počtem dostupného vybavení. K dispozici je také posilovna, bazén v plné velikosti, konferenční centrum a pět restaurací, které podávají jídla místní i mezinárodní kuchyně.

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti nejdůležitějších dubajských finančních center, na druhou stranu je ale také dokonale spojen s nejoblíbenějšími plážemi a nákupními centry města. Při pobytu v něm si můžete být jisti, že budete vždy v centru dění.