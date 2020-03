Bidenovy a Sandersovy šance se naplno ukážou v úterý | E15.cz

Demokratické primárky, z nichž vzejde kandidát do podzimních amerických prezidentských voleb, vstupují do další fáze. V úterý poprvé změří síly dva hlavní favorité bez účasti dalších poměrně silných kandidátů, kteří jim v předchozích kolech ubírali hlasy. Kromě Joea Bidena a Bernieho Sanderse totiž zůstává ve hře už pouze Tulsi Gabbardová, která má jen nepatrné šance. Boj mezi umírněným a progresivním křídlem strany tak nabírá na obrátkách a hrozí riziko ještě většího partajního rozkolu.

„S tím, jak jsme se dostali do okamžiku kampaně, kdy už to bude souboj jeden na jednoho, považuji za důležité, abychom zdůraznili rozdíly mezi námi a já to hodlám činit,“ uvedl podle televizní stanice NBC Sanders. Biden, který v tuto chvíli zřejmě dost věří v zisk nominace, naopak varoval před radikalizací obou táborů. Podle portálu Politico naznačil, že se nenechá strhnout k negativní kampani.„Nemůžeme si dovolit, aby se z primárek stala negativní jatka. Nemůžeme tuto stranu rozeštvat a nechat znovu zvolit Donalda Trumpa,“ zdůraznil.

Podobu primárek dle předpokladu významně ovlivnilo takzvané superútery 3. března, kdy se vyjasnilo, že hlavním Sandersovým rivalem bude právě Biden. Díky úspěchu v deseti ze čtrnácti států průběžně vede podle přepočtu The New York Times na počet získaných delegátů v poměru 664:573. A poslední průzkumy ho favorizují i do dalších bojů. Někdejší viceprezident měl přitom slabý start, zabodovat se mu podařilo až na konci února v Jižní Karolíně. Adepti Pete Buttigieg a Amy Klobucharová následně ve prospěch Bidena ukončili kampaň ještě před napjatě očekávaným hlasováním.

V superúterý pak pohořel někdejší starosta New Yorku Michael Bloomberg, který se předchozích klání neúčastnil. Po jasném debaklu ohlásit stažení kandidatury rovněž ve prospěch Bidena. Pod velkým tlakem se tak ocitla senátorka Elizabeth Warrenová, která se řadí k progresivnímu křídlu strany. Média jí předhazovala, že oslabuje Sanderse. Nakonec se z bojiště stáhla, s vyslovením podpory Sandersovi však nespěchala.

Toto úterý se bude hlasovat v šesti státech. Hlavní pozornost se upíná k Michiganu, a to nejen kvůli tomu, že se tam bude rozdělovat nejvíce delegátů. Sanders totiž doufá, že především tento stát by mu mohl pomoci stáhnout Bidenův náskok či ho dostat do vedení. „Je to rozhodující stát. Michigan je baštou dělnické třídy,“ zdůraznil podle New York Post progresivistický aktivista Jordan Uhl. Sanders tam v minulých primárkách zaznamenal důležité vítězství nad Hillary Clintonovou.

Někteří analytici však míní, že Sanders si v průmyslovém státě nemusí vést tak dobře jako minule. Podotýkají, že v roce 2016 mohl získat především protestní hlasy proti Clintonové. Celkově poukazují na to, že ztrácí podporu bílých manuálně pracujících a daří se mu spíše přesvědčovat Hispánce a mladé progresivisty, kteří však už nejsou tak ochotní svou náklonnost v rozhodující den projevit. Problémy má též se ziskem podpory Afroameričanů a starších voličů.

„Aby jakýkoli kandidát získal nominaci Demokratické strany, musí vybudovat širokou a rozmanitou koalici napříč pohlavím, rasou, věkem a vzděláním,“ řekl deníku The Guardian expert na veřejné mínění John Della Volpe z Harvard Institute of Politics. „Je úžasné, že Bernie Sanders buduje tak skvělý vztah s mladými voliči, ale potřebuje tuto podporu maximalizovat a potom ji rozšířit za tuto hranici, což nevidíme,“ uzavřel.

Může ještě poměrně dlouho trvat, než se strana ujednotí na tom, který z kandidátů má větší šanci Trumpa porazit. Vodítkem v tomto směru nejsou ani průzkumy, ve kterých si Biden i Sanders stojí podobně. Nejsou navíc úplně čerstvé a při americkém volebním systému mají jen omezenou výpovídací hodnotu o zisku jednotlivých kandidátů v různých státech. Klíčové pro stranu každopádně bude, aby se za vítězným adeptem v závěru dokázala sjednotit a přesvědčila voliče, že jakýkoli demokrat bude lepší volbou než Trump.