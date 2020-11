Disney se propadl do ztráty a Musk se diví, že stejný test na covid může dopadnout pokaždé jinak | E15.cz

Ruská vakcína v rukou Jihokorejců

Ruská vakcína proti koronaviru Sputnik V v množství 150 milionů dávek ročně bude vyrábět jihokorejská biotechnologická společnost GL Rapha. S tou se dohodl Státní Ruský fond přímých investic (RDIF). Jihokorejská firma očekává, že s výrobou začne příští měsíc. Očkovací látka, vyrobená v Jižní Koreji, bude určena pro světový trh, uvedla agentura Reuters s odvoláním na sdělení RDIF. Výzkumníci, kteří Sputnik V vyvinuli, ve středu uvedli, že podle předběžných výsledků zkoušek dosahuje účinnost vakcíny 92 procent při ochraně lidí před onemocněním COVID-19, které koronavirus způsobuje.

Walt Disney ve ztrátě

Do ztráty 629 milionů dolarů, tedy asi 14,1 miliardy korun, se ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí propadl americký zábavní kolos Walt Disney. Ve stejném období před rokem přitom společnost hlásila zisk v hodnotě 1,21 miliardy dolarů. Ztrátu způsobily pandemie nemoci COVID-19, kvůli které musela firma zavřít své zábavní parky v Kalifornii, a náklady na restrukturalizaci. Výsledky však nebyly tak špatné, jak se obávali analytici. Ztráta na akcii za tři měsíce do 3. října činila 39 centů; analytici dotazovaní agenturou FactSet však čekali ztrátu až 73 centů. Výnosy se snížily o 23 procent na 14,71 miliardy dolarů.

Koronavirus vymazal letecké trasy

Rozmach letecké dopravy v době před koronavirem, vytvořil síť téměř 50 tisíc leteckých tras, protkaných celým světem. S nástupem pandemie a uzemněním letecké dopravy téměř třetina z těchto tras zanikla. Hlavním důvodem je přetrvávající pandemie onemocnění COVID-19, které kromě jiných odvětví drtí i letectví. Předpokládá se, že mnoho nízkonákladových aerolinek tuto krizi nepřežije a některé z leteckých tras tak zůstanou nepokryty.

Americké obavy z pandemie

Akciové trhy ve Spojených státech opět oslabily. A to v čele s především průmyslovými a finančními podniky. Na trh se totiž vrátily obavy z negativních hospodářských dopadů pandemie covidu-19, které začátkem týdne utlumil optimismus ohledně vakcíny proti koronaviru. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, dnes ztratil 1,08 procenta a uzavřel na 29 080,17 bodu. Širší index S&P 500 se snížil o rovné procento na 3 537,01 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, klesl o 0,65 procenta na 11 709,59 bodu.

Další omezení Číny

Spojené státy představily další opatření, omezující investice do čínských firem. Administrativa dosluhujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa představila opatření zakazující americké investice do čínských podniků, které podle Washingtonu vlastní či kontroluje čínská armáda. Tato opatření by se mohla dotknout především velkých čínských firem. Včetně telekomunikačních operátorů China Telecom a China Mobile či výrobce kamerových systémů a bezpečnostní techniky Hikvision. Hlavním cílem je odradit americké investiční společnosti, penzijní fondy a další podniky od nákupu a prodeje akcií 31 čínských firem, které jsou podle amerického ministerstva obrany podporovány čínskou armádou. Exekutivní příkaz od 11. ledna navíc zakáže americkým investorům jakékoliv transakce s cennými papíry těchto firem.

