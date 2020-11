Bitcoin nakonec držitele zklame, varuje miliardář Dalio | E15.cz

Kurz bitcoinu vyšplhal na tříletá maxima. Ani to ale nepřesvědčilo jednu z nejvlivnějších osobností finančního světa – zakladatele největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Raye Dalia – o dobrých vyhlídkách digitální měny. V rozhovoru pro Yahoo Finance nastínil tři hlavní problémy, kvůli kterým dominantní kryptoměna nedokáže dosáhnout opravdu masivního úspěchu.

Zatímco některé firmy typu fintechové Square nebo byznysově-analytické MicroStrategy se jistí proti hrozbě inflace převedením hotovosti do bitcoinu, Dalio vnímání bitcoinu jako digitální obdoby zlata odmítá. „Nemyslím, že digitální měny uspějí do takové míry, v jakou držitelé doufají,“ uvedl Dalio.

Možné představy o tom, že se bitcoin masivně rozšíří jako globální platidlo i svého druhu rezervní měna, vezmou podle něj za své ze tří důvodů: bitcoinem se příliš neplatí, jeho hodnota prodělává příliš velké výkyvy a v neposlední řadě za ním nestojí žádná vláda.

Poslední aspekt sice fanoušci kryptoměny označují za definiční prvek bitcoinu a zároveň výhodu v podobě decentralizace a odolnosti proti cenzuře, ale Dalio argumentuje jinak. „Kdyby se z bitcoinu stala opravdu velká věc, státy by využily veškeré své prostředky, aby jej postavily mimo zákon. Transakce s ním či jeho držení by prostě zakázaly. V minulosti už to jednou udělaly se zlatem,“ doplnil Dalio.

Z technologického hlediska zakázat fungování bitcoinu sice nelze, neboť jeho chod nezajišťuje žádná centrální autorita, ale pro řadu zejména institucionálních investorů by kryptoměna najednou přestala existovat.

Dalio naopak věří, že velký rozmach čeká „digitalizované měny“, tedy standardní platidla typu dolaru, jüanu či eura převedená do čistě virtuální podoby, na čemž už některé centrální banky pracují. V Číně například vláda intenzivně podporuje projekt digitálního jüanu, ačkoli obchodování s virtuálními měnami typu bitcoinu je tam delší dobu zakázané.

V poslední době ale zejména ve Spojených státech přibývá známých investorů podporujících bitcoin. Tento týden se pochlubil jeho zařazením do svého portfolia investor a manažer hedgeových fondů Stanley Druckenmiller, k jehož jménu stanice CNBC doplňuje přívlastek „legendární“.

Už v květnu se stejným oznámením přišla další známá postava na Wall Street, Paul Tudor Jones. Oba ale ke kryptoměně, tedy rizikové investici, přistupují konzervativně: do bitcoinu vložili jen zlomek svého jmění.