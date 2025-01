Dolar posiluje, za jeho růstem stojí Trumpovy hrozby ohledně zavádění cel

Trump v pondělí uvedl, že plánuje uvalit cla na počítačové čipy, farmaceutické produkty a ocel, aby přiměl dodavatele těchto produktů k výrobě ve Spojených státech. Nový americký prezident hrozí zaváděním cel opakovaně, minulý týden například hovořil o plánech na uvalení cel na dovoz z Evropské unie a stěžoval si, že EU nekupuje americké automobily a zemědělské produkty.

Americký Senát v pondělí potvrdil ve funkci ministra financí Scotta Bessenta. Ten podle listu Financial Times prosazuje zavedení nového univerzálního cla na dovoz do Spojených států, sazba by začínala na 2,5 procenta a postupně se zvyšovala.

Investoři nyní čekají mimo jiné na výsledky zasedání centrálních bank ve Spojených státech a v eurozóně. Předpokládá se, že americká centrální banka (Fed) ve středu ponechá základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 procenta. Od Evropské centrální banky (ECB) se pak ve čtvrtek očekává snížení depozitní sazby o čtvrt procentního bodu na 2,75 procenta.