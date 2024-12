Dosluhující prezident Biden omilostnil svého syna Huntera

Dosluhující americký prezident Joe Biden v neděli omilostnil svého syna Huntera v případech nelegálního získání zbraně a daňových deliktů. Agentura AP v noci na pondělí poznamenala, že Biden v minulosti slíbil, že zvláštní pravomoci ve prospěch své rodiny nepoužije. Biden v oznámení řekl, že dodržel slib nezasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. Stíhání syna označil za nespravedlivé a účelové, protože Hunter podle něj čelil kauzám jen kvůli tomu, že je jeho syn.

„Podepsal jsem milost pro syna Huntera. Ode dne, kdy jsem nastoupil do úřadu (prezidenta) jsem říkal, že nebudu zasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. A slovo jsem dodržel, ačkoli jsem sledoval synovo selektivní a nespravedlivé stíhání,“ řekl Biden v prohlášení zveřejněném Bílým domem. „Nikdo soudný, kde se podívá na fakta Hunterova případu, nemůže dospět k jinému závěru, než je ten, že Hunter byl vybrán jen kvůli tomu, že je to můj syn,“ dodal.

Biden dále řekl, že věří v justiční systém, ale že syrová politika tento proces nakazila a vedla k justičnímu omylu. „A jakmile jsem se o tomto víkendu rozhodnul, nebyl už důvod to oddalovat,“ uvedl. „Doufám, že Američané porozumí, proč otec a prezident k tomuto rozhodnutí dospěl,“ poznamenal.

Hunter Biden, který byl v minulosti závislý na drogách, v prohlášení uvedl, že své chyby přiznal a přijal za ně odpovědnost. „Za chyby, které byly kvůli politickému sportu zneužity k veřejnému zostuzení mě a mé rodiny,“ sdělil prezidentův syn. Dodal, že kvůli závislosti promarnil řadu příležitostí a že svůj nově vybudovaný život zasvětí pomoci těm, kdo jsou nemocní a trpí.

Soudní porota letos v červnu shledala Bidena mladšího vinným ve třech bodech obžaloby, mimo jiné z toho, že na podzim roku 2018 v dotazníku zatajil užívání drog, aby si mohl pořídit revolver, který posléze nelegálně vlastnil několik dní.

V případě procesu, v němž byl obžalován z několika daňových deliktů ve výši 1,4 milionu dolarů (336 milionů Kč), letos v září učinil neobvyklý právní manévr, který umožňuje zachovat nevinnost při přijímání dohody o vině a trestu, což může vést ke snížení trestu a urychlení soudu. Konkrétně souhlasil s přijetím trestu, zároveň ale trval na své nevině.

Obžaloba uváděla, že Hunter Biden vedl nákladný a extravagantní život, ale daně neplatil. Rozruch pak vyvolaly informace o tom, že vedle drog utrácel například za prostitutky. Verdikty soudy plánovaly vynést v prosinci, v obou případech v podobných kauzách hrozí dlouholeté tresty vězení.

Joe Biden se v létě vzdal snahy o znovuzvolení a kandidátkou Demokratické strany se stala viceprezidentka Kamala Harrisová. Ta však v listopadových volbách neuspěla, do Bílého domu se tak vrátí republikán a někdejší prezident Donald Trump.

Trump se letos v květnu stal prvním americkým exprezidentem odsouzeným v trestním procesu. Newyorská porota ho shledala vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé také jako Stormy Daniels, za mlčenlivost před volbami z roku 2016.