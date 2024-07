Ekonomika EU mírně roste, Německo ale dál zpomaluje

Ekonomika Evropské unie po stagnaci na konci loňského roku v letošním druhém čtvrtletí vzrostla o 0,3 procenta oproti předchozím třem měsícům. Ve svém rychlém odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. Meziročně pak tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) v EU zrychlilo na 0,7 procenta. Pokles HDP oproti předchozím třem měsícům ale hlásí mimo jiné Německo.

V zemích eurozóny hospodářství za druhé čtvrtletí vzrostlo rovněž o 0,3 procenta. Meziročně ekonomika zemí platících eurem vykázala růst o 0,6 procenta. „Dobrou zprávou je fakt, že si eurozóna udržela tempo expanze z prvních těch měsíců letošního roku. Detailní pohled do struktury HDP zatím není k dispozici, komentáře lokálních statistických úřadů ale signalizují problematické zdroje hospodářského růstu,“ uvedl analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Česká ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí oproti předchozím třem měsícům růst o 0,3 procenta, v prvním činil 0,2 procenta. Meziročně pak ve druhém kvartálu vykázala růst o 0,4 procenta proti meziročnímu růstu o 0,3 procenta v prvním čtvrtletí.

Z jednotlivých členských zemí, za které už jsou údaje k dispozici, zaznamenalo nejvyšší nárůst proti předchozímu čtvrtletí Irsko (plus 1,2 procenta), následované Litvou (plus 0,9 procenta) a Španělskem (plus 0,8 procenta).

Pokles HDP oproti předchozímu čtvrtletí vykázalo Lotyšsko (minus 1,1 procenta), Švédsko (minus 0,8 procenta), Maďarsko (minus 0,2 procenta), ale právě i Německo (minus 0,1 procenta). „To není dobrá zpráva pro tuzemskou ekonomiku, zejména průmyslovou výrobu, která je úzce navázaná na aktivitu v největší evropské ekonomice,“ dodal Rusinko.