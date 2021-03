Elon Musk: Zavřeme Teslu, pokud špehovala. Hodnota automobilky mezitím propadla o bilion | E15.cz

Tesla by měla ukončit svou činnost, pokud by se ukázalo, že auta špehovala v Číně, či kdekoli jinde. Prohlásil to majitel automobilky Elon Musk v reakci na údajná omezení pohybu amerických elektromobilů kolem čínských vojenských objektů. Čínská armáda se totiž obává dat, která sbírají kamery těchto aut a nad nimiž nemá čínská vláda kontrolu. Údajná kauza automobilky probíhá paralelně se schůzkou americko-čínských diplomatů na Aljašce.