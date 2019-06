EU podepsala s Vietnamem dohodu o volném obchodu | E15.cz

EU smlouvu označila za "nejambicióznější obchodní dohodu, jaké kdy bylo s některou z rozvíjejících se zemí dosaženo". Dohodu nicméně ještě musí schválit Evropský parlament, jehož někteří členové mají pochybnosti ohledně postoje Vietnamu k dodržování lidských práv, upozorňuje Reuters.

Spolu s dohodou o volném obchodu byla v Hanoji podepsaná rovněž smlouva o ochraně investic. "Tyto dohody jsou mezníkem v našich silných partnerských vztazích. Podpoří další ekonomický rozvoj a posílí obchodní a investiční vztahy mezi Vietnamem a Evropskou unií," uvedla Evropská komise ve své tiskové zprávě.

Smlouva s Vietnamem byla podepsána krátce poté, co se Evropská unie v pátek po téměř 20 letech jednání dohodla na podobě dohody o volném obchodu s jihoamerickým obchodním blokem Mercosur. Ten tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay.

Dohoda Evropské unie s Vietnamem povede k odstranění 99 procent cel ve vzájemném obchodě. U některého zboží však bude odstranění cel trvat až deset let, zatímco některé další zboží, zejména zemědělské produkty, bude podléhat kvótám.

EU je nyní druhým největším exportním trhem Vietnamu po Spojených státech. V loňském roce vietnamský vývoz do EU dosáhl 42,5 miliardy dolarů (950 miliard Kč), zatímco opačným směrem putovalo zboží v hodnotě 13,8 miliardy dolarů (350 miliard Kč).

Mezi hlavní vietnamský export do EU patří telefony, obuv, textilní výrobky či zemědělské produkty. Z EU do Vietnamu směřují například technologicky vyspělá strojírenská zařízení, letadla, motorová vozidla či farmaceutické produkty, píše agentura AP.

Vietnamská vláda dnes uvedla, že export z EU do Vietnamu díky obchodní dohodě do příštího roku stoupne o více než 15 procent a export z Vietnamu do EU dokonce o 20 procent.

EU již v Asii uzavřela dohody o volném obchodu s Jižní Koreou, Japonskem a Singapurem. Jedná rovněž o dohodách s Indonésií, Malajsií, Filipínami a Thajskem, napsala agentura Reuters.