EU zahájí přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem

„Je to vítězství Ukrajiny. Je to vítězství pro celou Evropu. Je to vítězství, které motivuje, inspiruje a posiluje,“ reagoval na rozhodnutí summitu na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Otevření přístupových rozhovorů s Ukrajinou přitom při zahájení summitu odmítal maďarský premiér Viktor Orbán. Pro otevření přístupového procesu je potřeba souhlas všech 27 států. Orbán tvrdil, že Ukrajina není na přístupové rozhovor dostatečně připravena, a žádal, aby bylo téma zcela vyňato z programu summitu.

Kyjev na cestě do Evropské unie nadále čelí řadě překážek, Evropská komise kritizuje mimo jiné míru korupce v zemi. Rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů je ale přesto vnímáno jako zásadní krok, který přinejmenším přispěje k posílení morálky obyvatel země bránící se ruské agresi.

Prezidenti a premiéři zemí EU také podpořili udělení kandidátského statusu Gruzii. A EU se zavázala zahájit přístupové rozhovor s Bosnou a Hercegovinou, jakmile se země do nezbytné míry přiblíží přístupovým kritériím. Evropská komise by to měla posoudit už v březnu.

Evropská komise v listopadu doporučila zahájit přístupová jednání s Ukrajinou, Moldavskem a Bosnou a Hercegovinou. Unijní exekutiva ale zároveň upozornila, že Ukrajina musí před zahájením přístupových rozhovorů zavést legislativu posilující ochranu menšin, nové protikorupční zákony a a regulovat lobbying v souladu se standardy EU.

Na nutný pokrok v boji s korupcí upozorňovala hodnotící zpráva i v případě Moldavska.

Rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů startuje proces, který v minulosti mnohdy trval řadu let. V případě Chorvatska, poslední země přijaté do Evropské unie, jednání o přistoupení trvala deset let.