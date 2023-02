Evropa se nakonec vyhne ekonomické recesi, uvedla Evropská komise | e15.cz

Evropská ekonomika se v prvních měsících letošního roku vyhne avizované ekonomické recesi a to navzdory pokračujícím dopadům ruské agrese na Ukrajině, uvedla to Evropská komise. Ta zároveň doplnila, že hospodářský růst bude oproti původním odhadům vyšší. Česká ekonomika by podle úřadu měla v prvním čtvrtletí letošního roku stagnovat a za celý rok vykáže růst o 0,1 procenta.