Evropská solidarita v ohrožení. Státy kritizují Scholzův obranný deštník | E15.cz

„Pokud neprobíhají žádné debaty, neexistuje solidarita, cílená podpora ani úcta k férovým pravidlům hospodářské soutěže, riskujeme rozpad eurozóny,“ kritizoval krok Německa francouzský ministr financí Bruno Le Maire a vyzval členské země Evropské unie, aby budovaly ekonomickou strategii společně. Jeho slova podpořila též finská ministryně Annika Saarikková. Podle ní by státy měly věnovat více pozornosti tomu, jak jejich rozhodnutí dopadají na ostatní.

„Apeloval jsem na členské země, aby použily všechny dostupné prostředky k podpoře jejich podniků a průmyslových odvětví. Nicméně věřím, že by to mělo probíhat s vysokou transparentností, na základě konzultací a soudržnosti Evropské unie,“ přidal se i eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. „Zatímco Německo si může dovolit půjčit 200 miliard eur na finančních trzích, některé jiné státy EU nikoliv,“ dodal.

1️⃣ Vigilance on the #LevelPlayingField



I have been urging Member States to find all the means at their disposal to support their industries & businesses.



But I believe this should be carried out with great #transparency, consultation and 🇪🇺 coherence