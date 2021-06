Investoři projevili rekordní zájem o desetileté řecké dluhopisy | E15.cz

Britsko-evropské vztahy opět drhnou

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič ve středu varoval britského ministra pro brexit Davida Frosta, že Evropská unie může na Velkou Británii uvalit cla a kvóty. Vztahy mezi ostrovním státem a sedmadvacítkou jsou opět vyhrocené kvůli Severnímu Irsku. To se kvůli ponechání otevřené hranice mezi Ulsterem a Irskou republikou ocitlo de facto v izolaci od zbytku Spojeného království. Britská vláda proto pozdržela zavedení některých pravidel a kontrol v Irském moři, s čímž Evropská unie hrubě nesouhlasí a považuje to za porušení brexitové dohody. Včerejší jednání Šefčoviče s Frostem evidentně žádný průlom nepřineslo. Věc se jistě bude probírat i na zítřejším summitu zemí G7 v Anglii.

Konec největší tepelné elektrárny v Polsku

Polská vláda plánuje nejpozději do roku 2036 ukončit provoz tepelné elektrárny Bełchatów v Lodžském vojvodství. Bełchatów je největší uhelnou elektrárnou Evropy a vyrábí přibližně pětinu veškeré elektrické energie v Polsku. Je však také pokládána za nejhoršího znečišťovatele ovzduší. Od svého otevření v roce 1982 vypustila do zemské atmosféry více než miliardu tun oxidu uhličitého. Již za devět let se má produkce elektrárny snížit o osmdesát procent. Polská společnost PGE, která Bełchatów provozuje, nicméně varovala politiky, že patří k největším zaměstnavatelům v regionu a odklon od těžby uhlí je proto potřeba důkladně připravit. Zvažuje se, že Bełchatów by se mohl v příští dekádě přeměnit na jadernou či vodní elektrárnu.

Akciové indexy skončily převážně v poklesu

Akcie ve Spojených státech včera oslabily. Dow Jonesův benchmark odepsal 0,44 procenta. Širší S&P 500 se snížil o 0,18 procenta a Nasdaq Composite přišel o 0,09 procenta. Aktivita na trzích byla poměrně vlažná, čeká se na zveřejnění zprávy o květnovém vývoji americké inflace. Do nových nákupů se příliš nehrnuli ani investoři v západní Evropě. Nejsledovanější indexy se na směru neshodly. Panevropský STOXX Europe 600 posílil o 0,09 procenta. Francouzský CAC 40 přidal 0,19 procenta. Německý DAX ovšem o 0,38 procenta klesl a britský FTSE 100 skončil ve ztrátě 0,2 procenta.

Rekordní zájem o řecké dluhopisy

Řecko ve středu zaznamenalo historicky nejvyšší poptávku po svých státních dluhopisech a zůstává tak jednou z nejzadluženějších zemí Evropy. Řecká vláda prodává desetileté bondy v celkové hodnotě 2,5 miliardy eur, neboli 63,5 miliardy korun. Zájemci za ně nicméně ke včerejšku nabídli dvanáctinásobek, tedy třicet miliard eur. O celou miliardu eur tak překonali rekord z letošního ledna. Úrok na desetiletém řeckém dluhopisu přitom během středy klesl o čtyři bazické body na 0,81 procenta. Podobně vysoký zájem projevili investoři už v úterý o desetileté italské bondy. Poptávka po nich přesáhla 65 miliard eur.

