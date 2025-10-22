Na procenta vyhrává Palantir, na dolary Nvidia. Které akcie z Wall Street vydělávají ČNB nejvíce?
Každý investor to pravidlo moc dobře zná. Je tak úspěšný, o kolik současné ceny akcií v jeho portfoliu převyšují průměrnou cenu, za kterou tyto akcie nakoupil. Pochopitelně ani Česká národní banka to nemá jinak. Které akcie centrální bance na Wall Street momentálně nejvíce vynášejí a ukazují se být nejlepší trefou?
Akcie Palantiru symbolizují sektorový créme de la créme současného trhu, totiž kombinaci technologií a zbrojařiny. Na sklonku loňského léta se o ně začala zajímat i Česká národní banka v rámci svých zámořských investic. Důvod byl zjevný.
Palantir se stal součástí zřejmě nejsledovanějšího akciového indexu světa S&P 500. Ten je zároveň předobrazem pro investice tuzemské centrální banky na Wall Street. Po roce vlastnictví ČNB sklízí ovoce. Zatímco v průměru banka nakupovala akcii za něco přes 55 dolarů za kus, aktuálně stojí téměř třiapůlkrát tolik. Aktuální hypotetický výdělek při prodeji této expozice? Po roce investice přes půldruhé miliardy korun.
„Aktuální objem prostředků investovaných například do amerických akcií je obecně výsledkem vývoje hodnoty indexu S&P 500 a nových investic, možné jsou i deinvestice,“ odpovídá ČNB tradičně obecně na otázky snažící se podrobněji rozklíčovat průběžný výsledek investic tuzemské banky nejen do amerických akcií. Tamní portfolio přitom za poslední kvartál výrazně vzrostlo.
Z původních bezmála třinácti miliard dolarů na konci minulého školního roku povyrostla celková sázka ČNB na akciovou Wall Street podle zatím poslední říjnové regulatorní zprávy Americké komisi pro cenné papíry téměř o třináct procent na bezmála 14,5 miliardy dolarů. Záměr navýšit investice do akcií obecně, a zvláště pak do USA ČNB deklaruje dlouhodobě.
„Americká ekonomika je tou nejsilnější, její měna je tou rezervní a tamní finanční trhy jsou ty nejrozvinutější. Centrální banka má navíc v zásadě nekonečný investiční horizont, což jí umožňuje zařazení rizikovějších aktiv, jako jsou akcie,“ vysvětluje ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Některé z akcií se ale vyplácejí více, jiné méně.
Obrázek o konkrétních výsledcích dávají například statistiky portálu Finviz monitorující vedle struktury a vývoje portfolií velkých investorů podléhajících regulaci včetně České národní banky i průměrné nákupní ceny té které akcie v portfoliu. Podle těchto statistik je momentálně ze dvou stovek nejvýznamnějších akcií v zámořském portfoliu ČNB právě Palantir tou z pohledu banky nejvíce ziskovou. Stovky procent ale mají bankéři k dobru i jinde.
