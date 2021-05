Evropská unie musí být tvrdší na technologické giganty | E15.cz

Top události

Přísnější dohled

Evropská unie musí být daleko tvrdší v regulaci velkých technologických společností z USA. Myslí si to Německo, Francie a Nizozemsko. Zástupci sedmadvacítky aktuálně jednají o zavedení nové legislativy, která by změnila fungování digitálních gigantů na evropském území. Směrnice by mohla platit od příštího roku. Evropská unie je už v tuto chvíli globálním lídrem v regulaci technologického sektoru. Podle Berlína, Paříže a Amsterdamu však dosavadní pravidla nestačí. Státy si chtějí posvítit především na to, jak internetoví obři Google, Facebook, Apple, Microsoft a Amazon skupují evropské start-upy a zneužívají svého dominantního postavení na trhu.

Asad je počtvrté prezidentem Sýrie

V prezidentských volbách v Sýrii podle očekávání už počtvrté za sebou zvítězil Bašár Asad. Podle oficiálních výsledků Asad získal 95,1 procenta hlasů. Syrská opozice, OSN a řada západních států však nepovažuje volby za demokratické. Agentura Associated Press například připomněla, že v zemi zpustošené desetiletou občanskou válkou nehlasovali lidé žijící na územích ovládaných povstalci nebo Kurdy. V těchto oblastech, které se nacházejí na severozápadě a severovýchodě Sýrie, žije nejméně osm milionů lidí. Asadova vláda kontroluje zhruba dvě třetiny syrského území.

Z trhů a burz

Akcie uzavřely smíšeně, Airbus vyletěl o devět procent

Burzy ve Spojených státech ve čtvrtek převážně posilovaly. Tamní investoři zjevně začínají věřit v brzké ekonomické oživení po koronakrizi. Index Dow vyrostl o 0,4 procenta a S&P 500 zpevnil o 0,1 procenta. Pouze Nasdaq Composite mírně klesl o 0,01 procenta. Evropské benchmarky se opět na směru neshodly. Nejvíce pozornosti upoutal francouzský výrobce letadel Airbus, jehož akcie zdražily o více než devět procent na 106,68 eura. Celoevropský STOXX Europe 600 se zvedl o 0,27 procenta. Francouzský CAC 40 dokonce o 0,69 procenta. Britský FTSE 100 však o 0,1 procenta oslabil. V mínusu skončil i německý DAX (-0,28 procenta).

Bezosův poslední mítink

Jeden z nejbohatších lidí světa Jeff Bezos se naposledy před svým odchodem z postu šéfa Amazonu sešel s akcionáři svého internetového impéria. Během mítinku především vypíchl úspěchy firmy z loňského roku a ujistil podílníky, že předává společnost do dobrých rukou. Upozornil však také, že ne všechny budoucí projekty dopadnou podle představ. Avšak „jediný způsob jak dosáhnout nadprůměrných výsledků je podstoupit riziko,“ řekl odcházející CEO. Bezos se formálně vzdá funkce výkonného ředitele Amazonu 5. července. Jeho nástupcem se stane Andy Jassy. Bezos firmu vedl od jejího vzniku před 27 lety.

Video dne

La France a un rôle, une histoire, une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir : celui de regarder l’Histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu’elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l’examen de vérité. pic.twitter.com/78YU5P6o9X — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2021

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek navštívil africkou Rwandu. Během svého projevu uznal, že Francie má svůj díl viny na rwandské genocidě z roku 1994 a požádal tamní obyvatele o odpuštění.

