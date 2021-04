Ryanair prohrál další soud s konkurencí. Koronapasy blíž realitě | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Koronapasy se přiblížily realitě

Zavedení koronapasů, tedy mezinárodně uznávaného potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19, je zase o krok blíž realitě. Vlády států Evropské unie ve středu nalezly shodu na technických standardech, jaké by takové doklady měly splňovat. V příštích týdnech by měl legalizaci pasů začít projednávat Evropský parlament. Pokud rozhovory proběhnou hladce, jednotné doklady by mohly v rámci evropského bloku začít platit už od června. Země závislé na cestovním ruchu, hotely a dopravní společnosti věří, že díky koronapasům se podaří alespoň částečně zachránit letošní letní turistickou sezónu.

Biden ohlásí nové protiruské sankce

Americká vláda v čele s prezidentem Joem Bidenem připravuje nové sankce proti Rusku. Jejich konkrétní podobu by Biden mohl oznámit již dnes. Podle zdrojů agentury Reuters bude ze Spojených států vyhoštěno nejméně deset ruských představitelů a postihy se dotknou také třiceti ruských organizací a firem. USA zároveň chtějí své kroky koordinovat s evropskými spojenci. Jedná se o odvetu za nedávné kybernetické útoky na americké instituce, které byly údajně organizovány Moskvou. Kreml podíl na těchto útocích dlouhodobě popírá.

Z trhů a burz

Akcie se na směru neshodly, v USA debutovala Coinbase

Americké burzy uzavřely středeční obchodování smíšeně. Pozornost upoutalo především IPO největší americké směnárny kryptoměn Coinbase Global. Akcie firmy v první den na trhu vyrostly o více než 31 procent a skončily na 328 dolarech. Index Nasdaq Composite se ale jinak snížil o 0,99 procenta. S&P 500 odepsal 0,41 procenta, pouze Dow se zvýšil o 0,16 procenta. Téměř všechny hlavní benchmarky v Evropě včera dosáhly zisku. Britský FTSE 100 zpevnil o 0,71 procenta, francouzský CAC 40 přidal 0,4 procenta a celoevropský STOXX Europe 600 posílil o 0,19 procenta. Výjimkou byl pouze německý DAX, jenž klesl o 0,17 procenta.

Ryanair znovu poražen

Irská letecká společnost Ryanair včera opět neuspěla u Soudního dvora EU s žalobou proti svým konkurentům - finským aerolinkám Finnair a švédsko-dánskému koncernu SAS AB. Ryanairu vadí, že jeho rivalové obdrželi během koronakrize finanční pomoc od evropských vlád v řádech stovek milionů eur. Soud v Lucemburku nicméně ve středu neshledal na těchto krocích nic nezákonného. Ryanair podal v této věci celkem 16 žalob, přičemž první dva případy prohrál již na začátku února, teď k nim přibyli další tři. Největší nízkonákladový letecký dopravce Evropy se každopádně nehodlá s verdiktem smířit a proti rozhodnutí se odvolá. Spor se tak pravděpodobně potáhne ještě velmi dlouho.

Tweet dne

Dánsko oznámilo, že pozastavuje očkování vakcínou AstraZeneca. Pověřil jsem velvyslance ČR v Kodani, aby okamžitě kontaktoval dánské úřady a oznámil zájem ČR odkoupit od Dánska všechny vakcíny AstraZeneca. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 14, 2021

Česká vláda shání vakcíny proti koronaviru kde se dá.

