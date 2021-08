Fed by mohl již letos zahájit zpřísňování měnové politiky | E15.cz

Americká centrální banka (Fed) by mohla již v letošním roce zahájit zpřísňování své měnové politiky, její hlavní úroková sazba však ještě delší dobu zůstane na současné úrovni. Uvedl to šéf Fedu Jerome Powell. Jeho slova podle agentury AP naznačují, že centrální banka zřejmě ve čtvrtém čtvrtletí oznámí snížení tempa nákupů cenných papírů ze současných 120 miliard dolarů (zhruba 2,6 bilionu korun) měsíčně. Dolar po vystoupení Powella začal oslabovat.

Powell nicméně zdůraznil, že zahájení redukce nákupů cenných papírů nebude představovat žádný signál ohledně začátku zvyšování základní úrokové sazby, kterou centrální banka od loňského března drží v blízkosti nuly. Fed nehodlá začít úroky zvyšovat, dokud nákupy cenných papírů úplně nezastaví, upozornila agentura AP.

Powell rovněž uvedl, že Fed dál pozorně sleduje ekonomické dopady šíření vysoce nakažlivé koronavirové mutace delta. „Ačkoli mutace delta představuje krátkodobé riziko, vyhlídky pro pokračující postup směrem k plné zaměstnanosti jsou příznivé,“ dodal.

Americký dolar v reakci na Powellův projev klesl. Powell sice naznačil, že do konce roku by Fed měl začít omezovat masivní podporu ekonomiky, investoři však očekávali, že by mohl naznačit agresivnější kroky.

Kolem 17:40 středoevropského času dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,3 procenta na 92,75 bodu. Euro vůči dolaru posilovalo o 0,3 procenta na 1,1792 USD. Dolar k jenu oslaboval o 0,1 procenta na 109,91 jenu.