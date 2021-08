Bitcoin se po čtvrt roce vyšplhal nad 50 tisíc dolarů | E15.cz

Držitelé bitcoinu by se ale nyní měli zaměřit na sledování kroků Fedu.

Cena nejrozšířenější kryptoměny bitcoin se v ponděli ráno dostala nad psychologickou hranici 50 tisíc dolarů za virtuální minci. Návrat do této cenové sféry ji trval přes tři měsíce. Ve světě virtuálních měn ale poslední dny ještě rychleji roste cardano. Za posledních 24 hodin si kryptoměna připsala téměř 10 procent a její cena přepisuje dosavadní maxima.

"Není to poprvé, kdy se bitcoin dostal nad tento mezník. Cenovka 50 tisíc dolarů nicméně vypadá opodstatněně s ohledem na to, jaký celé odvětví kryptoměn v poslední době udělalo pokrok," uvedl pro server Coindesk Mati Greenspan, šéf společnosti Quantum Economics.

V pátek například přední světová kryptoburza Coinbase oznámila, že do své firemní rozvahy přidá kryptoměny v hodnotě 500 milionů dolarů. Navrch se zavázala investovat desetinu svých čtvrtletních zisků do rozšiřování svého portfolia virtuálních mincí. Coinbase rozhodně nechce vsadit jen na bitcoin, ale i na ether a další kryptoměny, které nebudou ke svému fungování využívat energetickou náročnou těžbu. Jde mimo jiné i o cardano.

Část analytiků ale upozorňuje, že by nynější vytrvalý růst ceny bitcoinu a spol. mohl tento týden dostat značnou ránu. Pozornost finančních trhů bude tento týden zaměřena na každoroční setkání centrálních bankéřů na symposiu v Jackson Hole. To by mohlo naznačit, kdy a jakým způsobem Fed začne utahovat svou doposud mimořádně uvolněnou politiku spjatou s rozsáhlým programem nákupů aktiv.

"Něco takového by mělo na ceny kryptoměn negativní efekt. Podepsal by se na nich případný výprodej rizikových aktiv na tradičních trzích," uvedl Toby Chapple z firmy Zerocap.