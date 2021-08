S&P 500 prý dosáhne 5000 bodů. Stratégové z Wall Street předpovídají další růst cen akcií | E15.cz

Na Wall Street zavládl optimismus. V posledních dnech hned několik investičních stratégů přehodnotilo své výhledy vývoje nejsledovanějšího burzovního indexu S&P 500 směrem nahoru. A to nejen pro tento, ale i příští rok. Jen od začátku letošního roku si přitom ukazatel, který měří vývoj cen akcií největších amerických korporací, připsal již 20 procent a je na historicky rekordních úrovních.

Naposledy v úterý akciový stratég banky Wells Fargo Chris Harvey zvýšil svůj letošní cíl pro S&P 500 ze 4825 na 4850 bodů. Jako důvod uvedl příznivější vývoj korporátních zisků. V závěru úterního obchodování byla hodnota S&P 500 rekordních 4486 bodů. Dosažení Harveyho cíle by tedy znamenalo do konce roku růst o přibližně osm procent.

O něco opatrnější než expert z Wells Fargo je David Lefkowitz stratég americké divize společnosti UBS Wealth Management, která se zaměřuje na správu majetku velmi bohatých osob. I on ale svou predikci posunul směrem nahoru, a to z 4500 bodů na 4600 bodů. Zajímavější je však jeho výhled pro příští rok – v něm by se měl podle jeho názoru vyšplhat index S&P 500 na 5000 bodů.

Za připomenutí stojí, že od konce loňského března se již hodnota S&P 500 zdvojnásobila. Ceny akcií se loni na jaře, v únoru a v březnu, prudce propadaly kvůli strachu z ekonomických dopadů pandemie koronaviru.

„Růst trhů od loňských covidových minim byl mimořádný, ale myslím, že ještě bude pokračovat,“ uvedl Lefkowitz z UBS Wealth Management ve svém komentáři. „Solidní ekonomický vývoj a růst zisků společně s podporou měnové politiky Fedu znamenají, že prostředí je pro akcie nadále příznivé,“ dodal. Dosažení úrovně 5000 bodů čeká v příštím roce i šéf analytického oddělení banky Credit Suisse Jonathan Golub.

Lehce méně optimističtí jsou stratégové banky Goldman Sachs – podle nich se příští rok vyšplhá S&P 500 „jen“ na 4900 bodů. Pro letošek však nedávno zvýšili svůj cíl ze 4300 na 4700 bodů. Zároveň však varovali, že nepůjde o hladkou růstovou trajektorii. Nejistotu může na trhy vnést mutace delta a její dopady do ekonomického života.

Analytici finančních firem se shodují, že primárním tahounem trhů bude v nadcházejících čtvrtletích zvyšování zisků firem spíše než natahování valuačních násobků, jakým je ukazatel P/E, tedy poměr ceny akcií ku čistému zisku. Tento ukazatel by se naopak měl v případě S&P 500 i přes růst hodnoty indexu v dalších měsících mírně snižovat.

Pro další růst akciových trhů hovoří také nadále uvolněná politika americké centrální banky a nízké výnosy u vládních dluhopisů. „Při výnosu desetiletých amerických vládních bondů okolo 1,3 procenta a sazbách peněžního trhu na 0,1 procentu je zde jen málo alternativ k akciím,“ poznamenal ve svém komentáři globální stratég brokerského platformy eToro Ben Laidler. „Výnosy sice porostou, ale zůstanou frakcí úrovní čtyř a více procent, kde se nacházely před lety,“ dodal.